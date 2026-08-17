عکس: مزارع زیر بارش ستارگان

در قابِ تصاویر تازه‌ای که از استان «هیلونگ‌جیانگ» در شمال شرق چین منتشر شده، هم‌نشینی محصولات کشاورزی با پهنه بیکران آسمان پرستاره، مناظری چشم‌نواز را در اوایل ماه اوت ۲۰۲۶ رقم زده است. این مجموعه تصاویر، آرامش شبانه‌ی مزارع را در شهرهای مختلف این استان به تصویر می‌کشد که چگونه طبیعت و دسترنج کشاورزان، زیر نور ستارگان جلوه‌ای دیگر می‌یابند.