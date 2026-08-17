تصاویر آسفالت کردن رودخانه الیگودرز به خاطر بوی بد این رودخانه فصلی که در فضای مجازی اسباب شگفتی شده را می‌بینید. محمد لطفی میانجایی شهردار الیگودرز در توجیه این خرکت عجیب ضمن اشاره به نبود جریان دائمی آب در رودخانه الیگودرز و اجرای طرح‌های هدایت آب‌های سطحی و ساماندهی بستر رودخانه گفت: «خطر سیلاب و طغیان این رودخانه برای شهر کنترل شده است. اظهار داشت: شهرداری در ادامه ساماندهی و بهسازی پل‌های موجود، استفاده از ظرفیت بستر رودخانه را برای کاربری‌های مختلف شهری دنبال می‌کند. در بالادست رودخانه الیگودرز، سد حوضیان قرار دارد و به همین دلیل موارد سیلابی و طغیانی رودخانه به‌طور کامل مدیریت شده و از این بابت تهدیدی متوجه شهر نیست. در فاصله کمتر از پنج کیلومتری شرق الیگودرز، جریان پایدار و دائمی آب در رودخانه وجود ندارد و با توجه به این شرایط، مدیریت و ساماندهی بستر رودخانه در دستور کار قرار گرفته است. آب‌های سطحی بالادست و پایین‌دست شهر نیز با احداث ۲ کانال در طرفین رودخانه هدایت شده‌اند که این اقدام نقش مهمی در ساماندهی رودخانه و مدیریت روان‌آب‌های سطحی دارد.» وی با اشاره به مشکلات بهداشتی و زیست‌محیطی ناشی از وضعیت بستر رودخانه در سال‌های گذشته گفت: «با توجه به اینکه آب دائمی در رودخانه جریان ندارد بستر آن در مقاطعی به حالت لجنزار درآمده بود و این موضوع مشکلات متعددی برای شهروندان ایجاد می‌کرد.» وی طول رودخانه را ۱۰کیلومتر برشمرد و بیان کرد: «ساماندهی رودخانه الیگودرز از سال‌های گذشته آغاز و در مقاطع مختلف از سال ۱۳۸۵ تاکنون در این رودخانه اجرا شده که علاوه بر بهبود وضعیت عبور و مرور، آثار مثبتی در حوزه بهداشت و محیط شهری داشته است.» شهردار الیگودرز با اشاره به محدودیت زمین در مرکز شهر اظهار کرد: یکی از اهداف مهم ساماندهی بستر رودخانه، ایجاد ظرفیت‌های جدید برای استفاده شهری است چراکه زمین در محدوده مرکزی شهر محدود بوده و با اجرای طرح‌های ساماندهی، بخشی از بستر رودخانه به فضای مفید شهری تبدیل شده است. با ایجاد فضای مناسب اجرای عملیات آسفالت و ساماندهی بستر رودخانه حدود یک و نیم هکتار زمین مفید در مرکز شهر برای شهرداری ایجاد شده است که می‌تواند برای کاربری‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد. در حال حاضر بخشی از فعالیت‌های مربوط به ساماندهی دستفروشان و وانت‌بارها، ایجاد پارکینگ فصلی در مرکز شهر و برخی کاربری‌های خدماتی در این محدوده پیش‌بینی شده است. در یکی از مقاطع رودخانه در حدفاصل ۲ پل، فضایی برای ورزش‌های همگانی و پیست اسکیت ایجاد و خط‌کشی و با استقبال خوب مردم همراه شده است.