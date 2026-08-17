وقوع آتشسوزی گسترده در گرگان
آتشسوزی گسترده ای در میدان شهرداری گرگان رخ داده که عملیات اطفای حریق آن همچنان ادامه دارد و بخشی از آتش با حضور نیروهای آتشنشانی در حال مهار است.
کد خبر: ۱۳۹۰۲۳۰| |
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به گزارش تابناک به نقل از مهر، آتشسوزی گستردهای در گرگان، نیروهای آتشنشانی را برای مهار و جلوگیری از گسترش حریق به محل حادثه کشاند.
بر اساس مشاهدات اولیه، بخشی از این حریق تحت کنترل درآمده و آتشنشانان با استفاده از خودروهای آتشنشانی در حال انجام عملیات اطفا هستند.
با وجود تلاش نیروهای عملیاتی، عملیات مهار آتش همچنان ادامه دارد و نیروهای آتشنشانی در تلاش هستند از سرایت حریق به بخشهای دیگر جلوگیری کنند.
جزئیات بیشتری درباره محل دقیق وقوع حادثه، علت آتشسوزی و میزان خسارت احتمالی تاکنون اعلام نشده و اطلاعات تکمیلی پس از بررسی و اعلام مراجع مسئول منتشر خواهد شد.
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