عکس: اوشاکا؛ سفری به دنیای زیر آب در قلب دوربان

«دنیای دریایی اوشاکا» در شهر دوربان آفریقای جنوبی، این روزها میزبان بازدیدکنندگانی است که برای تماشای دنیای شگفت‌انگیز زیر آب به این پارک ساحلی آمده‌اند. این مجموعه که یکی از جاذبه‌های گردشگری مطرح در منطقه است، با طراحی منحصر‌به‌فرد آکواریوم خود که یادآور یک کشتی غرق‌شده است، تجربه‌ای متفاوت از حیات دریایی و تفریحات آبی را برای گردشگران فراهم می‌کند.