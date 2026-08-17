پاسخ ایران به حادثه اقلیم کردستان
المیادین به نقل از یک منبع ارشد در ایران تاکید کرد که حادثه رخ داده در اقلیم کردستان پرچم دروغین است و عملیاتهای ایران به صورت رسمی اعلام میشوند.
کد خبر: ۱۳۹۰۲۲۳| |
3124 بازدید
به گزارش تابناک، یک منبع ارشد در ایران به المیادین اعلام کرد: هر سرزمینی به حاکمیت ایران احترام بگذارد مورد احترام ایران است.
وی همچنین تاکید کرد: حادثه رخ داده در اقلیم کردستان نمونه دیگری از پرچم دروغین است و ارتباطی با ایران ندارد. عملیاتهای ایران بصورت رسمی و صریح اعلام میشوند.
گفتنی است، پیشتر سازمان مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان عراق مدعی شد که ایران طی حملاتی پهپادی دفتر نخست وزیر اقلیم و دفتر سازمان اطلاعات و امنیت وابسته به حزب دموکرات کردستان عراق را هدف قرار داده است.
گزارش خطا