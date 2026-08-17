با تأکید مدیرعامل پارس‌خودرو؛ خودروهای سهند و کوئیک در تعطیلات تابستانی تکمیل و آماده تحویل به مشتریان شد.

شتاب تکمیل‌کاری کوئیک و سهند در تعطیلات تابستانی پارس خودرو برای تحویل به مشتریان

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معاون برنامه‌ریزی شرکت پارس‌خودرو گفت: این شرکت در راستای ایفای تعهدات خود به مشتریان و با هدف کاهش زمان انتظار تحویل محصولات، در ایام تعطیلات تابستانی سال جاری برنامه‌ی ویژه‌ای را برای تکمیل‌کاری و رفع گلوگاه‌های تولید، اجرا کرد.

حسن قربانی اعلام کرد: از ۱۴ تا ۲۳ مرداد ماه با دستور و تأکید ویژه بهمن حسین زاده، مدیرعامل شرکت مبنی بر ضرورت تسریع در روند تکمیل خودروهای ناقص و افزایش تیراژ عرضه به بازار، فرآیند تکمیل‌کاری محصولات خطوط تولیدی شرکت در روزهای تعطیل نیز با قوت ادامه یافت.

وی بیان کرد: در این دوره، تمرکز اصلی بر کاهش خودروهای ناقص و افزایش ظرفیت «تجاری‌سازی» بوده و بخشی از این فعالیت‌ها مستقیماً با هدف پاسخگویی به تقاضای بازار و حفظ تعادل در عرضه محصولات انجام شده است.

قربانی از استقرار تیم های عملیاتی در خط تولید شرکت در ایام تعطیلات تابستانی خبر داد و گفت: پارس خودرو ضمن شناسایی دقیق گلوگاه‌های تولید – از جمله در بخش قطعاتی نظیر دینام، پمپ هیدرولیک و کمپرسور – توانست آمار قطعات نصب‌شده را به ارقام قابل توجهی برساند.

گفتنی است، مدیرعامل پارس‌خودرو پیش‌تر بر اهمیت رعایت زمان‌بندی تحویل به مشتریان با افزایش بهره‌وری خطوط تولید و به حداقل رساندن دپوی خودروهای ناقص، علی رغم وجود چالش‌های تأمین قطعات تاکید کرده بود.