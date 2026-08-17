ثبت رکورد کسب مدال توسط ورزشکاران پومسه ایران
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، تیم ملی پومسه ایران با چهار نماینده؛ یاسمن لیموچی، مبینا شریفیماهر، مرتضی زندهدل و یاسین اکبری در بخش ابداعی پرزیدنتکاپ پاکستان ۲۰۲۶ به مصاف رقبای خود رفت و در پایان موفق به کسب چهار مدال رنگارنگ شد.
در بخش ابداعی انفرادی مردان، یاسین اکبری که در بخش استاندارد موفق به کسب مدال نشده بود، با ارائه نمایشی درخشان توانست مدال نقره را از آن خود کند. مرتضی زندهدل نیز که در بخش استاندارد به مدال نقره دست یافته بود، در بخش ابداعی موفق به کسب مدال برنز شد. نماینده کرهجنوبی نیز عنوان قهرمانی این بخش را به دست آورد.
در بخش ابداعی انفرادی زنان، یاسمن لیموچی که پیش از این در بخش استاندارد مدال طلای رقابتها را کسب کرده بود، این بار به مدال نقره رسید. مبینا شریفیماهر نیز با کسب مدال برنز، دومین نشان برنز خود در این رقابتها را به دست آورد؛ او پیش از این در بخش استاندارد نیز صاحب مدال برنز شده بود. نماینده کرهجنوبی نیز در این بخش عنوان نخست را کسب کرد.
بدین ترتیب پرونده پومسه ایران در بخش ابداعی پرزیدنتکاپ پاکستان ۲۰۲۶ با کسب چهار مدال شامل دو نقره و دو برنز بسته شد.