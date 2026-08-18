صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

راهنمای مذهبی برای حل مشکلات متولدین هر ماه

متولدین هر ماه می توانند با انجام برخی کارها در زندگی روزانه به آرامش برسند و موفقیت را لمس کنند.
کد خبر: ۱۳۹۰۲۱۴
| |
2173 بازدید
010

به گزارش تابناک؛ برای موفقیت در زندگی و رفع مشکلات تان بنا بر ماه تولد خود نکات زیر را مطالعه کنید.

متولدین فروردین

خواندن آیت الکرسی + سوره کهف + ۱۰۰ صلوات.

متولدین اردیبهشت

خواندن چهار قل + سوره یاسین + دو رکعت نماز حاجت در زمان گرفتاری.

متولدین خرداد

استغفار کردن + خواندن سور ه حمد + چهار قل + صدقه دادن هر روزه.

متولدین تیر

گذشت از خطا‌های دیگران + خواندن سوره نباء + استعاذه + صدقه دادن هر روزه.

متولدین مرداد

خشوع و فروتنی داشتن + خواندن سوره الرحمن + ۱۰۰ صلوات.

متولدین شهریور

صله‌ی رحم + خواندن سوره واقعه + صدقه دادن هر روزه.

متولدین مهر

خواندن آیت الکرسی + سوره ملک + صدقه دادن هر روزه.

متولدین آبان

استغفار کردن + خواندن سوره قریش + ۱۰۰ صلوات.

متولدین آذر

خواندن آیت الکرسی + خواندن سوره زلزال + دو رکعت نماز حاجت در زمان گرفتاری.

متولدین دی

گذشت و عطوفت داشتن + خواندن سوره تکویر + صدقه دادن هر روزه.

متولدین بهمن

استغفار کردن + خواندن سوره قدر + ۱۰۰ صلوات.

متولدین اسفند

خواندن آیت الکرسی + خواندن سوره شمس + صدقه دادن هر روزه.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مذهبی متولدین ماه آذر دی
چرا نام مرشایمر در تحلیل‌های سیاسی ایران این‌قدر تکرار می‌شود؟
آینده جنگ ایران و آمریکا؛ جنگ می‌شود یا توافق؟
کودک شاهی که تا آخر عمر جدول ضرب را یاد نگرفت، اما تاریخ ایران را تغییر داد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیش فروش بلیط قطار‌های مسافری آذرماه
اضافه برداشت 40 درصدی 3 بانک ایران زمین، دی و آینده از بانک مرکزی/زیان انباشته بانک آینده 360 هزار میلیارد تومان است!
آخرین وضعیت کارت‌های سوخت در پایان آذر
موضع‌گیری منبری معروف علیه مافیای هیات/مگر هیات در کوچه‌پس‌کوچه‌ها چه اشکالی داشت؟
وب گردی
پرشین هتل
آقای رئیس‌جمهور؛ در جنگ «چه کنم» گفتن مدیریت نیست!/ چرا اطلاعات جنگی را روی میز دشمن می‌گذارید؟  (۱۱۱ نظر)
وطن، خانه روز مبادای آقازاده‌ها نیست/ از دانشجوی بازگشته تا مهاجری که ایران را از یاد برد  (۱۰۸ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۱۰۷ نظر)
دیجی‌کالا گرفتار بحران اعتماد/ کالایی که از دیجی‌کالا می‌خریم، واقعاً اصل است؟  (۹۸ نظر)
توافق دولت و مجلس برای تغییر وزیر رفاه/ گزینه‌های جانشینی میدری چه کسانی هستند؟  (۸۴ نظر)
نامه علی مطهری به پزشکیان درباره حجاب  (۶۹ نظر)
هشدار کوثری به قطر درباره خلبانان اسیر ایرانی / از این رفتار متضرر خواهید شد  (۶۴ نظر)
آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان  (۶۱ نظر)
آقایان پایداری! این خبر خوب را هم به مردم برسانید؛ چرا سلامت رهبری را نمی‌گویید؟ / کمی از تخریب دست بردارید  (۵۷ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟ + توضیحات  (۵۱ نظر)
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید  (۴۹ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۹ نظر)
اعتراض کسب‌وکارها به مالیات‌ستانی تورمی؛ وقتی سود واقعی در کار نیست  (۴۶ نظر)
طرح سوال از مدنی زاده کلید خورد / احتمال استیضاح دومین وزیر اقتصاد دولت  (۴۳ نظر)
سخنان پزشکیان که انعکاس شدیدی داشت  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005peo
tabnak.ir/005peo