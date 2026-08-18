راهنمای مذهبی برای حل مشکلات متولدین هر ماه
به گزارش تابناک؛ برای موفقیت در زندگی و رفع مشکلات تان بنا بر ماه تولد خود نکات زیر را مطالعه کنید.
متولدین فروردین
خواندن آیت الکرسی + سوره کهف + ۱۰۰ صلوات.
متولدین اردیبهشت
خواندن چهار قل + سوره یاسین + دو رکعت نماز حاجت در زمان گرفتاری.
متولدین خرداد
استغفار کردن + خواندن سور ه حمد + چهار قل + صدقه دادن هر روزه.
متولدین تیر
گذشت از خطاهای دیگران + خواندن سوره نباء + استعاذه + صدقه دادن هر روزه.
متولدین مرداد
خشوع و فروتنی داشتن + خواندن سوره الرحمن + ۱۰۰ صلوات.
متولدین شهریور
صلهی رحم + خواندن سوره واقعه + صدقه دادن هر روزه.
متولدین مهر
خواندن آیت الکرسی + سوره ملک + صدقه دادن هر روزه.
متولدین آبان
استغفار کردن + خواندن سوره قریش + ۱۰۰ صلوات.
متولدین آذر
خواندن آیت الکرسی + خواندن سوره زلزال + دو رکعت نماز حاجت در زمان گرفتاری.
متولدین دی
گذشت و عطوفت داشتن + خواندن سوره تکویر + صدقه دادن هر روزه.
متولدین بهمن
استغفار کردن + خواندن سوره قدر + ۱۰۰ صلوات.
متولدین اسفند
خواندن آیت الکرسی + خواندن سوره شمس + صدقه دادن هر روزه.