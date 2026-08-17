با تصویب ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، مرغ منجمد دسته‌بندی یا قطعه‌بندی‌شده به فهرست کالاهای مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی اضافه شد و در این جلسه بر پرداخت مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد این طرح نیز تأکید شد.

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، موضوع پرداخت مطالبات فروشگاه‌ها بابت اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی مورد تأکید قرار گرفت.

در این جلسه، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت گزارشی از وضعیت قیمت کالاهای منتخب ارائه کردند.

همچنین با تصویب ستاد تنظیم بازار، مرغ منجمد به‌صورت دسته‌بندی یا قطعه‌بندی‌شده در ردیف کالاهای مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی قرار گرفت.

در این جلسه ضمن موافقت با کلیات طرح ورود کالاهای اساسی از مناطق آزاد، مقرر شد جزئیات آن در کارگروه تخصصی ستاد تنظیم بازار بررسی و نهایی شود.