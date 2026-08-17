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زمان اعزام زائران ایرانی به سفر عمره

در دوره‌ گذشته روزانه بیش از هزار و ۳۰۰ زائر ایرانی راهی عمره می‌شدند، حالا پس از ۶ ماه وقفه اعزام‌ها فعلاً با هر پنج روز یک پرواز از سر گرفته می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۰۲۰۹
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حج عمره

به گزارش تابناک به نقل از فارس، اعزام زائران ایرانی به عمره پس از ۶ ماه وقفه از سر گرفته می‌شود. معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت اکبر رضایی می‌گوید که «در مرحله نخست اعزام‌ها، هر پنج روز یک پرواز از استان‌های مختلف به مقصد عربستان انجام خواهد شد.»

در دوره‌های گذشته در کمتر از یک سال حدود ۲۰۰ هزار ایرانی به عمره مشرف شدند و اواخر سال گذشته نیز روزانه بیش از هزار و ۳۰۰ زائر از ایران راهی سرزمین وحی شدند.

ثبت‌نام عمره از اوایل شهریور آغاز می‌شود. معاون سازمان حج و زیارت می‌گوید که مرحله نخست عملیات عمره با اعزام ۱۸ هزار زائر کلید می‌خورد. این در حالی است که ۵ میلیون دارنده فیش عمره در انتظار تشرف هستند و سازمان حج باید برای ادامه اعزام‌ها، برنامه پروازی و تأمین ارز را مشخص کند.

وابستگی بخشی از هزینه عمره به ارز و محدودیت‌های پروازی می‌تواند ادامه اعزام‌ها را تحت تأثیر قرار دهد؛ به طوری که سرعت افزایش ظرفیت عمره، به تأمین پرواز و منابع ارزی گره خورده است.

کارشناس اقتصادی حامد اصلانی می‌گوید که هزینه‌های ارزی سفر باید با نرخ واقعی ارز محاسبه شود و تخصیص ارز ارزان، بار مالی را به دولت منتقل می‌کند.

در مقابل مدیر کاروان احسان ملک‌زاده می‌گوید که سفر زیارتی حج یا عمره سفر عادی و تفریحی نیست که همه هزینه‌های آن با نرخ آزاد ارز به زائر تحمیل شود. دولت و سازمان حج باید با تأمین ارز مناسب و مدیریت هزینه‌ها، مانع افزایش قیمت و حذف بخشی از زائران شوند.

کارشناسان می‌گویند که بانک مرکزی پیش از آغاز هر مرحله از اعزام عمره، سهم مشخصی از ارز موردنیاز سازمان حج را تأمین و نرخ آن را برای مدت قراردادها تثبیت کند تا نوسان بازار مستقیماً به قیمت سفر منتقل نشود. در کنار آن، سازمان حج نیز با تجمیع قراردادهای پروازی و خدماتی، هزینه ارزی هر زائر را کاهش داده و ظرفیت اعزام را متناسب با منابع ارزی قطعی افزایش دهد. 

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