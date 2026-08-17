عکس: عید استقلال زیر آوار؛ زلزله‌زدگان اندونزی

در حالی که اندونزی روز استقلال خود را گرامی می‌دارد، هزاران نفر در جزیره «فلورس» در استان «نوساتنگارای شرقی» همچنان در سوگ قربانیان زلزله اخیر به سر می‌برند. بسیاری از مناطق زلزله‌زده که به دلیل تخریب زیرساخت‌ها در محاصره قرار گرفته‌اند، روز استقلال را در شرایطی سپری کردند که ساکنان آن همچنان در انتظار دریافت کمک‌های امدادی هستند.