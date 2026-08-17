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کد خبر: ۱۳۹۰۲۰۷
بازدید: ۲۳۹۳

عکس: عید استقلال زیر آوار؛ زلزله‌زدگان اندونزی

در حالی که اندونزی روز استقلال خود را گرامی می‌دارد، هزاران نفر در جزیره «فلورس» در استان «نوساتنگارای شرقی» همچنان در سوگ قربانیان زلزله اخیر به سر می‌برند. بسیاری از مناطق زلزله‌زده که به دلیل تخریب زیرساخت‌ها در محاصره قرار گرفته‌اند، روز استقلال را در شرایطی سپری کردند که ساکنان آن همچنان در انتظار دریافت کمک‌های امدادی هستند.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل زلزله‌زدگان اندونزی عید استقلال جزیره فلورس
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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