۹ سد برقآبی ایران پُرآبتر از پارسال
بررسی وضعیت ذخایر سدهای برقآبی کشور نشان میدهد ۹ سد مهم، از جمله کارون ۴، کارون ۳، شهید عباسپور، مسجدسلیمان، گتوند، دز، مارون و سیمره، نسبت به مدت مشابه سال گذشته آب بیشتری در مخازن خود دارند.
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ همه سدهای برقابی کشور بیشتر از سال گذشته آب ذخیره دارند.
سدهای برقابی سهم مهمی در تامین برق تابستان دارند، با این وجود در روزهای گذشته، قطعی برق شبانه و خارج از برنامه در بخش خانگی و همچنین قطع برق صنعت بیشتر از گذشته شده است.
۹ سد برق آبی کشور شامل کارون ۴، کارون ۳، شهید عباسپور، مسجدسلیمان، گتوند، دز، مارون و سیمره همگی بیشتر از سال قبل آب دارند.
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