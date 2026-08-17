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دستگیری یک عضو شورای شهر رضوانشهر

یکی از اعضای شورای شهر رضوانشهر به اتهام اخذ رشوه دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.
کد خبر: ۱۳۹۰۲۰۰
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دستگیری

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ یک منبع آگاه در رشت با اشاره به دستگیری عضو شورای شهر رضوانشهر به اتهام اخذ رشوه اظهار کرد: این عضو شورای شهر رضوانشهر در جریان تحقیقات و اقدامات پلیس امنیت اقتصادی استان گیلان، به اتهام اخذ رشوه دستگیر شده است.

به گفته این منبع آگاه، پس از انجام اقدامات قانونی و تکمیل مراحل اولیه، فرد دستگیرشده برای ادامه روند رسیدگی به پرونده به بازپرسی شعبه اول دادسرای رضوانشهر تحویل داده شده است.

وی با تأکید بر اینکه رسیدگی قضایی به اتهام مطرح‌شده در حال انجام است، تصریح کرد: جزئیات بیشتر پرونده و ابعاد اتهام پس از طی مراحل قانونی و اعلام مراجع قضایی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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