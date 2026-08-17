صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

ناوشکن آمریکایی از کار افتاد

ناوشکن موشک‌انداز یواس‌اس بنفولد، پس از خرابی ژنراتور در ۲۴ ژوئیه، به مدت ۴ روز در دریای چین جنوبی تمام توان خود را از دست داد.
کد خبر: ۱۳۹۰۱۹۸
| |
3586 بازدید
ناو



به گزارش تابناک؛ سی‌ان‌ان اعلام کرد: ناوشکن موشک‌انداز یواس‌اس بنفولد، پس از خرابی ژنراتور در ۲۴ ژوئیه، به مدت ۴ روز در دریای چین جنوبی تمام توان خود را از دست داد.

تیم ۳۰۰ نفره خدمه، در گرمای شدید، از دستشویی‌های کارآمد، تهویه مطبوع، آشپزخانه یا سیستم‌های آب بی‌بهره بودند.

کشتی بدون توان شناور ماند تا اینکه قایق‌های یدک‌کش آن را به خلیج سوبیک در فیلیپین کشاندند، جایی که شش روز بعد توان برق آن بازگردانده شد.

این دومین ناوشکن آمریکایی است که امسال در منطقه هندو-اقیانوسیه دچار نقص می‌شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ناوشکن موشک انداز دریای چین جنوبی تهویه شناور
آینده جنگ ایران و آمریکا؛ جنگ می‌شود یا توافق؟
کودک شاهی که تا آخر عمر جدول ضرب را یاد نگرفت، اما تاریخ ایران را تغییر داد
ایران کنترل بر تنگه هرمز را رسمیت می‌بخشد؛ آمریکا در تداوم جنگی که با اسرائیل آغاز کرد، درمانده است
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
توقیف ۴ شناور در آب‌های استان بوشهر
هدف قرار گرفتن یک کشتی در تنگه هرمز
توقیف ۴ شناور حامل کالای قاچاق در آب‌های بوشهر
ممنوعیت تردد شناورهای رژیم اسرائیل در خلیج فارس
بحران در خلیج عمان؛ چه اتفاقی افتاد؟!
تنگه هرمز حتی با توافق ایران و عمان هم باز نمی‌شود
وب گردی
پرشین هتل
کودک شاهی که تا آخر عمر جدول ضرب را یاد نگرفت، اما تاریخ ایران را تغییر داد
جزئیات عملیات ناموفق ترور آیت الله مجتبی خامنه‌ای
تصاویر حرکت نظامی معنی دار آمریکا؛ عقب نشینی یا عملیات فریب؟
واکنش پزشکیان به برکناری رئیس سازمان تامین اجتماعی
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان
ال ۹۰ جدید بخریم یا تارا یا شاهین؟ ارزش خرید پارس نوا چقدر است؟
مصائب یک آخوند برای اجاره خانه و فرزندآوری
لحظه خفت گیری خشن از یک پیرزن
دولت ترامپ از طریق «نچیروان بارزانی» با فرمانده سپاه تماس گرفت/ قرار بود مذاکرات مخفیانه ایران و آمریکا در اربیل برگزار شود
آواز احسان خواجه امیری در تشییع پدرش ایرج
ترامپ: تنگه هرمز را به عنوان قلمرو آمریکا اعلام می‌کنم! + زیرنویس
روایت الجزیره از شیوه فرار ترامپ از ترکیه از ترس ایران
پاسخ رامین رضاییان به اتهام جنسی بازیگر هالیوودی را ببینید
تغییر چهره آقای بازیگر پس از عارضه مغزی
تلفن ثابت داشته باشید و جریمه پرداخت کنید! / چرا باید بابت تلفنی که استفاده نمی‌کنیم، ۴۵ درصد بیشتر پول بدهیم؟ + جوابیه  (۱۳۸ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ در جنگ «چه کنم» گفتن مدیریت نیست!/ چرا اطلاعات جنگی را روی میز دشمن می‌گذارید؟  (۱۱۱ نظر)
وطن، خانه روز مبادای آقازاده‌ها نیست/ از دانشجوی بازگشته تا مهاجری که ایران را از یاد برد  (۱۰۸ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۱۰۷ نظر)
دیجی‌کالا گرفتار بحران اعتماد/ کالایی که از دیجی‌کالا می‌خریم، واقعاً اصل است؟  (۸۹ نظر)
توافق دولت و مجلس برای تغییر وزیر رفاه/ گزینه‌های جانشینی میدری چه کسانی هستند؟  (۸۴ نظر)
نامه علی مطهری به پزشکیان درباره حجاب  (۶۷ نظر)
آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان  (۶۰ نظر)
آقایان پایداری! این خبر خوب را هم به مردم برسانید؛ چرا سلامت رهبری را نمی‌گویید؟ / کمی از تخریب دست بردارید  (۵۷ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟ + توضیحات  (۵۱ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۹ نظر)
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید  (۴۶ نظر)
اعتراض کسب‌وکارها به مالیات‌ستانی تورمی؛ وقتی سود واقعی در کار نیست  (۴۵ نظر)
سخنان پزشکیان که انعکاس شدیدی داشت  (۴۱ نظر)
طرح سوال از مدنی زاده کلید خورد / احتمال استیضاح دومین وزیر اقتصاد دولت  (۴۰ نظر)
tabnak.ir/005peY
tabnak.ir/005peY