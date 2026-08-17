ناوشکن آمریکایی از کار افتاد
ناوشکن موشکانداز یواساس بنفولد، پس از خرابی ژنراتور در ۲۴ ژوئیه، به مدت ۴ روز در دریای چین جنوبی تمام توان خود را از دست داد.
کد خبر: ۱۳۹۰۱۹۸| |
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به گزارش تابناک؛ سیانان اعلام کرد: ناوشکن موشکانداز یواساس بنفولد، پس از خرابی ژنراتور در ۲۴ ژوئیه، به مدت ۴ روز در دریای چین جنوبی تمام توان خود را از دست داد.
تیم ۳۰۰ نفره خدمه، در گرمای شدید، از دستشوییهای کارآمد، تهویه مطبوع، آشپزخانه یا سیستمهای آب بیبهره بودند.
کشتی بدون توان شناور ماند تا اینکه قایقهای یدککش آن را به خلیج سوبیک در فیلیپین کشاندند، جایی که شش روز بعد توان برق آن بازگردانده شد.
این دومین ناوشکن آمریکایی است که امسال در منطقه هندو-اقیانوسیه دچار نقص میشود.
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