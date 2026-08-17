به گزارش تابناک به نقل از کمیته روابط عمومی و اطلاع سانی کمیته کشوری نت بال، پس از برگزاری چند دوره مسابقات سراسری نت بال سالنی، برای نخستین بار رقابت‌های ساحلی این رشته جذاب و تازه وارد به خانواده ورزش ایران با حضور ۷ تیم در زمین والیبال ساحلی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد.

هفت تیم از استان‌های تهران، گیلان، چهارمحال بختیاری، خراسان رضوی و قزوین در این دوره حضور دارند و طی یک روز به رقابت خواهند پرداخت.

با توجه به اینکه تیم ملی نت بال سالنی بانوان ایران مدتهاست تشکیل شده و چندین اردوی آمادگی هم برگزار کرده، قرار است بازیکنان برتر اولین دوره مسابقات نت بال ساحلی برای تشکیل تیم ملی نت بال ساحلی بانوان ایران در پایان این رقابت‌ها انتخاب شوند.

شایان ذکر است تیم ملی نت بال سالنی بانوان ایران قرار بود اوایل مرداد ماه سال جاری در مسابقات آسیایی هنگ کنگ شرکت کند که به دلیل انصراف اسپانسر که ناشی از آسیب‌های جنگ چهل روز بود، اعزام تیم ملی منتفی شد و ایران از حضور در این مسابقات بازماند.