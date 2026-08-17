حادثه امنیتی برای یک کشتی در سواحل سومالی
سازمان عملیات دریایی انگلیس امروز از دریافت گزارشهایی درباره حادثه امنیتی برای یک کشتی فلهبر در نزدیکی سواحل سومالی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۰۱۹۵| |
1240 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سازمان عملیات دریایی انگلیس امروز از دریافت گزارشهایی درباره حادثه امنیتی برای یک کشتی فلهبر در نزدیکی سواحل سومالی خبر داد.
این سازمان در بیانیهای گفت که ۸ فرد مسلح وارد این کشتی در فاصله حدود ۷ کیلومتری بندر «ماریئو» در شرق سومالی شدند و کنترل آن را به دست گرفتند.
سازمان عملیات دریایی انگلیس با بیان اینکه تحقیقات درباره جزئیات این حادثه ادامه دارد، به دیگر شناورهای نزدیک این محل هشدار داد که با احتیاط حرکت کنند.
گزارش خطا