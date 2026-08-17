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نایب قهرمانی فانکشنال فیتنس ایران در آسیا

تیم ملی فانکشنال فیتنس ایران در بخش آقایان و بانوان در مسابقات قهرمانی آسیا قزاقستان ۲۰۲۶ با کسب ۳ مدال طلا و یک مدال نقره انفرادی در بخش آقایان و بانوان و نیز کسب یک مدال طلای تیمی آقایان و یک برنز تیمی بانوان به مقام نایب قهرمانی، دست یافت.
کد خبر: ۱۳۹۰۱۹۳
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تیم ملی فانکشنال

 

به گزارش تابناک، تیم‌های ملی فانکشنال فیتنس ایران پس از تلاش‌های صورت گرفته در مسابقات قهرمانی آسیا که از تاریخ ۲۱ تا ۲۶ مرداد ماه سال جاری در شهر آستانه قزاقستان برگزار شد، حضور یافتند و پس از میزبان این دوره از مسابقات به مقام نایب قهرمانی دست یافتند. اردنی‌ها نیز به مقام سوم رسیدند.

تعداد مدال آقایان

تیم ملی آقایان فانکشنال فیتنس ایران در بخش تیمی توسط شاهو حسن‌زاده و محمد میثم روحانی به مدال طلا دست یافت. همچنین علی طاهری موفق به کسب مدال طلا در رده سنی ۳۵ تا ۳۹ سال شد و احمد علی شعبان پور نیز در رده سنی کمتر از ۱۸ سال موفق به کسب مدال طلا شد. به این ترتیب در بخش مردان تیم ملی فانکشنال فیتنس ایران موفق به کسب ۲ مدال طلای انفرادی و یک مدال طلای تیمی شد.

تعداد مدال بانوان

تیم ملی بانوان فانکشنال فیتنس ایران نیز توسط زهرا بهرامی‌راد در بخش الیت (حرفه‌ای) موفق به کسب مدال نقره شد. همچنین نگین نجفی و زهرا محب حیدری به مدال برنز تیمی دو نفره دست یافتند و زهرا شیرخانلو نیز در رده سنی کمتر از ۱۸ سال به مدال طلا رسید. به این ترتیب در بخش بانوان، تیم ملی فانکشنال فیتنس ایران موفق به کسب یک مدال طلا و یک مدال نقره انفرادی و یک مدال برنز تیمی شد.

مجموع مدال آقایان و بانوان

گفتنی است تیم‌های ملی فانکشنال فیتنس آقایان و بانوان ایران در مجموع موفق به کسب ۳ مدال طلای انفرادی، یک مدال نقره انفرادی، یک مدال طلای تیمی و نیز یک مدال برنز انفرادی، شدند.

در ادامه ترکیب تیم‌های ملی آقایان و بانوان فانکشنال فیتنس ایران آمده است:

تیم ملی آقایان فانکشنال فیتتس

فرشید عمارلو

شاهو حسن زاده

امید هادیان

محمد میثم روحانی

پوریا محمدی

حسین کرمی

علی طاهری

سید احمد آقایی میبدی

احمد علی شعبان پور

سرمربی: آریا کاظمی مهر

تیم ملی بانوان فانکشنال فیتنس

نگین نجفی

زینب مرویان حسینی

زهرا بهرامی راد

زهرا محب حیدری

مهسا آرامشی اردبیلی

زهرا شیرخانلو

سرمربی: ابریشم ارجمندخواه

سرپرست: عسگر آزادیان

مدیر تیم‌های ملی: امیر مهاجان

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برچسب ها
فانکشنال فیتنس نایب قهرمانی مدال تابناک ورزشی
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