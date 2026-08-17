روایت جدید از شکست ترامپ در برابر ایران

الجزیره نوشت: رابرت کلی، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ملی پوسان کره جنوبی، می‌گوید: ترامپ این جنگ را آغاز کرد. او انتظار داشت جنگ خیلی سریع تمام شود.

به گزارش تابناک؛ الجزیره نوشت: رابرت کلی، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ملی پوسان کره جنوبی، می‌گوید تصمیم ترامپ برای کاهش رزمایش‌های برنامه‌ریزی‌شده با کره جنوبی با شکست او در پیروزی در جنگ علیه ایران مرتبط است.

کلی گفت: «ترامپ این جنگ را آغاز کرد. او انتظار داشت جنگ خیلی سریع تمام شود.»

او افزود: «کاملاً روشن است که او انتظار نوعی درگیری سریع و گذرا، شبیه آنچه در ژانویه در ونزوئلا داشت، را داشت؛ اما این درگیری به یک بحران بزرگ تبدیل شد؛ نوعی چرخه عجیب و کندِ اقدام و واکنش متقابل.»

به گفته کلی، این درگیری اکنون «در حال شبیه شدن به چیزی است که آمریکایی‌ها آن را جنگ بی‌پایان می‌نامند» و ترامپ «گیر افتاده» و به دنبال کسی است که تقصیر‌ها را به گردن او بیندازد.