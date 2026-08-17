صندوق تضمین غیردولتی مهرگان دی شهر؛ گامی در مسیر توسعه تأمین مالی

مراسم رونمایی «صندوق تضمین غیردولتی مهرگان دی شهر» با حضور دکتر سیدمحمدمهدی احمدی، مدیرعامل بانک شهر، مدیرعامل گروه مالی شهر، مدیرعامل بیمه دی، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران و فعالان نظام مالی کشور برگزار شد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، این صندوق با هدف تسهیل تأمین مالی، کاهش ریسک اعتباری، کاهش وابستگی به تضامین سنتی و تقویت پیوند میان بانک، بازار سرمایه و صنعت بیمه فعالیت خود را آغاز کرده است.

مدیرعامل بانک شهر، در این مراسم با اشاره به سه ضلع اصلی تأمین مالی کشور شامل بانک‌ها، بازار سرمایه و صنعت بیمه، اظهار کرد: قرار گرفتن این سه مجموعه در کنار یکدیگر می‌تواند جریان اعتبار و تأمین مالی پروژه‌ها را تسهیل کند و زمینه فعالیت مؤثر صندوق تضمین غیردولتی را فراهم آورد.

دکتر سیدمحمدمهدی احمدی، با تأکید بر اینکه صندوق تضمین غیردولتی رقیب نظام بانکی نیست، بلکه مکمل و تسهیلگر فعالیت بانک‌ها است، افزود: یکی از چالش‌های مهم نظام تأمین مالی، اتکای بیش از حد به وثایق سنتی به‌ویژه وثایق ملکی است؛ از این رو صندوق می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی و تخصصی بانک، بازار سرمایه و بیمه، در اعتبارسنجی متقاضیان، ارزیابی ریسک و ارائه تضمین حرفه‌ای نقش‌آفرینی کند.

دکتر احمدی با اشاره به آثار این موضوع بر نظام بانکی گفت: فعالیت صندوق می‌تواند به کاهش ریسک نکول، جلوگیری از شکل‌گیری مطالبات غیرجاری، افزایش ظرفیت سرمایه بانک‌ها و بهبود کفایت سرمایه کمک کند و بخشی از ریسک تأمین مالی را مدیریت و منتقل سازد.

مدیرعامل بانک شهر، حضور صندوق در بازار سرمایه و ایفای نقش به‌عنوان رکن ضامن اوراق را از دیگر ظرفیت‌های مهم آن عنوان کرد و گفت: این ظرفیت می‌تواند فرآیند انتشار اوراق، از جمله اوراق صکوک مرابحه، را تسهیل و تسریع کرده، هزینه‌های مالی را کاهش دهد و با افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران، به تعمیق بازار بدهی کشور کمک کند.

دکتر احمدی همچنین با اشاره به حضور بیمه دی در این مجموعه، استفاده از ظرفیت صنعت بیمه برای توزیع و مدیریت ریسک و توسعه بیمه‌های اعتباری را از دیگر مزیت‌های صندوق دانست.

وی در ادامه خواستار تسهیل مقررات فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی و بازنگری در سقف صدور ضمانت‌نامه شد و تأکید کرد: ایجاد سازوکارهای قانونی مناسب برای لازم‌الاجرا بودن قراردادهای این صندوق‌ها می‌تواند از تمرکز ریسک و طولانی شدن فرآیندهای حقوقی جلوگیری کند.

مدیرعامل بانک شهر تصریح کرد: صندوق تضمین غیردولتی مهرگان دی شهر با اتکا به ظرفیت‌های بانک، بازار سرمایه و صنعت بیمه، به‌عنوان ابزاری مکمل در مسیر تسهیل اعتبار، کاهش ریسک تأمین مالی، توسعه ابزارهای نوین مالی و تعمیق بازار بدهی کشور نقش‌آفرینی کند.