مهمترین نکات برای تشکیل سبد سرمایه گذاری مناسب در شرایط اقتصادی کنونی
رفتارهای مالی چند سال اخیر نشان میدهد که بزرگترین دغدغه همه ما، کاهش شدید قدرت خرید پول است. در روزهایی که نرخ تورم پیوسته بالا میرود، نگهداری پول نقد شبیه به پذیرش یک ضرر قطعی است؛ از طرفی، ورود هیجانی به بازارهایی مالی مثل بورس و طلا در صورت نداشتن شناخت کافی نسبت به بازار می تواند ضررده باشد. واقعیت این است که هیچ بازاری همیشه برنده نیست. کلید اصلی بقا و رشد دارایی، یادگیری اصول تشکیل سبد سرمایه گذاری بر اساس یک استراتژی علمی است تا پول ما درست و به جا در بازارهای مختلف پخش شود. اگر میخواهید بدانید چطور باید این چیدمان را انجام دهید، در ادامه همراه ما باشید.
سبد سرمایهگذاری چیست و چرا اهمیت دارد؟
وقتی از مدیریت دارایی صحبت میکنیم، مفهوم سبد سرمایه گذاری بهعنوان اولین و حیاتیترین ابزار دفاعی مطرح میشود. در ادبیات مالی، این مفهوم به معنای توزیع داراییها در میان گزینههای مختلف است تا ریسکهای پیشبینینشده یک بازار، کل دارایی فرد را به خطر نیندازد. اهمیت طراحی یک سبد سرمایه گذاری زمانی مشخص میشود که بدانیم رفتارهای حرکتی بازارهای مالی در ایران همواره همبستگی مثبتی با یکدیگر ندارند.
بهعنوانمثال، در دورههایی که بازار سهام وارد فاز رکود یا اصلاح میشود، ممکن است بازار طلا یا اسناد خزانه بازدهیهای متفاوتی را ثبت کنند. فلسفه اصلی تنوع بخشی سرمایه گذاری دقیقاً در همین نقطه معنا پیدا میکند.
هدف از این کار، حذف کامل ریسک نیست، چرا که ریسک جزء تفکیکناپذیر اقتصاد است؛ هدف اصلی، کنترل و مدیریت آن است به طوری که اگر یکی از پایههای دارایی به دلیل مسائل سیاسی یا اقتصادی دچار ریزش شد، پایههای دیگر بتوانند تعادل کلی را حفظ کنند. در واقع، ابزار تنوع بخشی سرمایه گذاری به سرمایهگذار آرامش روانی میدهد تا در تلاطمهای شدید بازار، دست به تصمیمات احساسی و فروش در کف قیمت نزند.
قبل از تشکیل سبد سرمایهگذاری این ۵ عامل را بررسی کنید!
نسخه یکسانی برای تمام افراد وجود ندارد و کپیبرداری از پرتفوی دیگران، یکی از سریعترین راهها برای شکست مالی است. پیش از اقدام برای تشکیل سبد سرمایه گذاری، باید ابعاد درونی و بیرونی موقعیت مالی فرد تحلیل شود. پنج فاکتور اساسی وجود دارد که هماهنگی آنها، یک استراتژی موفق را میسازد.
میزان ریسکپذیری
تحمل زیانهای کوتاهمدت یک ویژگی شخصیتی و روانی است. برخی افراد با ریزشهای جزئی دچار استرس شدید میشوند، در حالی که برخی دیگر نوسانات بزرگ را بهعنوان بخشی طبیعی از مسیر رشد سرمایه میپذیرند. شناخت این آستانه حرکتی به شما کمک میکند تا وزنی منطقی به داراییهای پرریسک یا کمریسک بدهید.
افق زمانی سرمایهگذاری
پاسخ به این سؤال که چه زمانی به این پول نیاز خواهید داشت، نوع داراییهای موجود در سبد سرمایه گذاری شما را تعیین میکند. اگر سرمایه مورد نظر، بودجهای است که باید چند ماه دیگر پرداخت شود، ورود به بازارهای پرنوسان خطاست. در مقابل، با دیدگاه بلندمدت، میتوان بخش عمدهای از سبد را به داراییهای رشدی اختصاص داد.
میزان سرمایه اولیه
حجم پولی که وارد بازار میشود، مستقیماً بر گزینههای در دسترس تأثیر میگذارد. در روشهای سنتی، خرید ملک نیازمند نقدینگیهای کلان است، اما ابزارهای نوین مالی این مرزها را شکستهاند. شناخت دقیق حجم سرمایه مشخص میکند که چطور دارایی خود را خرد و متنوع کنید.
هدف مالی (حفظ ارزش پول یا کسب بازدهی)
استراتژی فردی که به دنبال یک درآمد مستمر برای گذران زندگی است، با استراتژی فردی که در پی حداکثر کردن ثروت خود در آینده است، کاملاً تفاوت دارد. اولی به دنبال حفظ قدرت خرید و دریافت سود دورهای منظم است، در حالی که دومی تمایل دارد سودها را دوباره سرمایهگذاری کند.
شرایط اقتصادی و نرخ تورم
محیط پیرامونی ما یعنی نرخ بهره بانکی، سیاستهای انقباضی بانک مرکزی و از همه مهمتر چشمانداز نرخ تورم، تعیینکننده جهت حرکت پول هستند. در واقع شرایط اقتصادی و سرمایه گذاری دو لبه یک قیچی هستند؛ صعودیشدن انتظارات تورمی معمولاً کفه ترازو را به نفع داراییهای مبتنی بر کالا سنگین میکند، در حالی که ثبات نسبی اقتصادی، جذابیت داراییهای درآمد ثابت را افزایش میدهد؛ بنابراین ارزیابی دقیق رابطه میان شرایط اقتصادی و سرمایه گذاری، اولین قدم برای مصون ماندن از موجهای تورمی است.
یک سبد سرمایهگذاری متعادل چه داراییهایی میتواند داشته باشد؟
پس از ارزیابی فاکتورهای فردی، نوبت به چیدمان قطعات پازل میرسد. پلتفرمهای مدرن مدیریت دارایی با ایجاد دسترسی یکپارچه به انواع بازارها، شرایطی را فراهم کردهاند که فرایند تشکیل سبد سرمایه گذاری بدون نیاز به مراجعات حضوری یا مدیریت چندین حساب مختلف انجام شود.
صندوقهای درآمد ثابت
این ابزارها بهعنوان لنگرگاه امن عمل میکنند و نقشی شبیه به سپردههای بانکی اما با بازدهی هوشمندانهتر دارند. صندوقهای درآمد ثابت، با سرمایهگذاری در اوراق مشارکت کمریسک و سپردههای بانکی بزرگ، سودی روزشمار، پایدار و معمولاً بالاتر از نرخ مصوب بانکها را محقق میکنند.
صندوقهای سهامی
برای کسانی که به دنبال بازدهیهای بالاتر از تورم هستند و پتانسیل رشد شرکتهای بورسی را درک کردهاند، این صندوقها بهترین میانبر هستند. به جای رصد روزانه صدها نماد، مدیریت این داراییها به دست تیمهای تحلیلگر خبره سپرده میشود تا ریسک تکسهم شدن را کاهش دهند.
صندوقهای طلا
خرید طلا همیشه اولین راهکار برای حفظ ارزش پول در برابر تورم بوده است. با این حال، دغدغههایی مثل کارمزد بالا، حباب سکه و ریسک سرقت باعث شده ابزارهای مدرن جایگزین آن شوند. در این میان، درک اهمیت سرمایه گذاری در طلا از طریق بورس به ما یادآوری میکند که میتوان با مبالغ بسیار اندک، مالک گواهیهای سکه و شمش طلا شد، بدون اینکه نگران تقلب یا سرقت دارایی باشیم. صندوقهای مبتنی بر طلا یکی از نقدشوندهترین ابزارها در یک سبد سرمایه گذاری پویا هستند. به علاوه تایید مجوزهای این صندوق ها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار یکی از مهمترین عوامل برای تایید امنیت بالای سرمایه گذاری در این صندوق ها است.
سپرده بانکی
اگرچه پویایی ابزارهای مالی جدید جذابیت بانکها را کمتر کرده است، اما هنوز هم نگهداری بخش بسیار کوچکی از دارایی به صورت وجه نقد برای موارد اضطراری، بخشی از ساختار مدیریت ریسک نقدینگی محسوب میشود؛ هرچند که صندوقهای درآمد ثابت با قابلیت ابطال سریع، آرامآرام جای این گزینه را گرفتهاند.
سایر داراییها (در صورت نیاز)
بسته به بزرگ شدن حجم داراییها، میتوان گزینههای دیگری مانند صندوقهای بخشی (مثلاً تمرکز بر یک صنعت خاص مانند دارو یا سیمان) یا صندوقهای اهرمی را برای افراد ریسکپذیر به این ترکیب اضافه کرد تا پویایی سبد در موجهای صعودی بازار به حداکثر برسد.
اشتباهات رایج هنگام تشکیل سبد سرمایهگذاری
بزرگترین ضربهها به دارایی افراد زمانی وارد میشود که تحت تأثیر هیجانات، اصول اولیه بازار را فراموش میکنند. اولین اشتباه، تمرکز بیش از حد روی یک دارایی خاص است که به آن ریسک تمرکز میگویند؛ رفتاری که باعث میشود افراد کل سرمایه زندگی خود را تنها وارد یک حوزه کنند. اشتباه بعدی، رفتار گلهای و ورود دیرهنگام به بازارهایی است که رشد خود را کردهاند و در آستانه ریزش هستند.
علاوه بر این، نادیده گرفتن کارمزدها و رها کردن پورتفوی به حال خود، سود نهایی را از بین میبرد. ارتباط مستقیم میان شرایط اقتصادی و سرمایه گذاری ایجاب میکند که سبد شما همگام با واقعیتهای روز بازار نفس بکشد و چیدمان آن مدام تطبیق داده شود. امروزه ابزارهای نوین آنلاین با سادهسازی این فرایند، اجازه میدهند تا با چند کلیک ساده، وزن داراییها را تغییر دهید و مدیریت علمی ثروت را تجربه کنید.
واقعیت این است که تعدیل پورتفوی به معنی نوسانگیری روزانه نیست، بلکه چیدمان داراییها باید بازتابی از اهداف بلندمدت و استراتژی صبورانه شما باشد. یادتان باشد که راز موفقیت در این مسیر، اجرای درست اصول تنوع بخشی سرمایه گذاری و وفاداری به استراتژی فردی است.