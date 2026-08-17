یمن کشتی نظامی سعودی را هدف قرار داد

نیروهای مسلح یمن توانستند یک کشتی نظامیِ حامل نیرو و تجهیزات متعلق به دشمن سعودی را به همراه چهار قایق نظامیِ همراه آن در دریای سرخ، مقابل سواحل المخا، با چند فروند موشک بالستیک هدف قرار دهند.





به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ نیروهای مسلح یمن توانستند یک کشتی نظامیِ حامل نیرو و تجهیزات متعلق به دشمن سعودی را به همراه چهار قایق نظامیِ همراه آن در دریای سرخ، مقابل سواحل المخا، با چند فروند موشک بالستیک هدف قرار دهند.



این حمله با دقت و به‌صورت مستقیم انجام شد و در پی آن، کشتی به‌طور کامل آتش گرفت؛ همچنین تعدادی از قایق‌ها غرق و بقیه نیز دچار آتش‌سوزی شدند.