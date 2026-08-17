افزایش قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵
به گزارش تابناک؛ بازار امروز طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد افزایش قیمت طلا و سکه نسبت به روز گذشته است.
آخرین نرخ اونس طلا
قیمت طلا امروز با افزایش ۲۲ دلاری نسبت به روز گذشته، ۴۳۹۹ (چهار هزار و سیصد و نود و نه) دلار نرخگذاری شد.
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۱۹ میلیون و ۱۳۹ هزار و ۹۰۰ تومان رسید.
آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار
هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۸۲ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان رسید.
قیمت سکه امامی امروز
قیمت سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۱۸۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در معامله بود.
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با افزایش، ۹۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرخگذاری شد.
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با افزایش، ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرخگذاری شد.
آخرین نرخ سکه گرمی
سکه گرمی نیز با افزایش، ۲۸ میلیون تومان فروخته شد.