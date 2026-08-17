افزایش قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵

قیمت طلای ۱۸ عیار صعودی شد و سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۱۸۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در معامله بود.

به گزارش تابناک؛ بازار امروز طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد افزایش قیمت طلا و سکه نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

قیمت طلا امروز با افزایش ۲۲ دلاری نسبت به روز گذشته، ۴۳۹۹ (چهار هزار و سیصد و نود و نه) دلار نرخ‌گذاری شد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۱۹ میلیون و ۱۳۹ هزار و ۹۰۰ تومان رسید.

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۸۲ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۱۸۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در معامله بود.

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز با افزایش، ۹۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز با افزایش، ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

سکه گرمی نیز با افزایش، ۲۸ میلیون تومان فروخته شد.