هجده سال تا آغوش وطن؛ روایت مردانی که اسارت را شکست دادند

۲۶ مرداد؛ روزی که ایران به استقبال مردانی رفت که سال‌ها پشت سیم‌های خاردار، چشم به آسمان وطن داشتند.

به گزارش سرویس فرهنگی تابناک؛ ۲۶ مرداد برای بسیاری تنها یک تاریخ در تقویم نیست؛ روزی است که پس از سال‌ها انتظار، درهای اسارتگاه‌های بعثی گشوده شد و نخستین گروه از آزادگان ایرانی قدم بر خاک وطن گذاشتند. مردانی که سال‌ها پیش، با لباس رزم از خانه بیرون رفته بودند و اکنون پس از تحمل سال‌ها شکنجه، دوری و بی‌خبری، با موهای سپید و چهره‌هایی تکیده به آغوش خانواده بازمی‌گشتند.

تابستان ۱۳۶۹ برای خانواده‌های ایرانی، تابستانی متفاوت بود. خبر بازگشت اسرا دهان‌به‌دهان می‌چرخید و هر زنگ تلفن، هر صدای خودرو و هر خبری از مرز می‌توانست قلب خانواده‌ای را از جا بکند. ۲۶ مرداد، نخستین گروه آزادگان وارد کشور شدند و روند بازگشت اسیران ایرانی آغاز شد. ستاد رسیدگی به امور آزادگان نیز در روزهای پایانی مرداد ۱۳۶۹ تشکیل شد و در روند تبادل گسترده اسرا نقش داشت؛ تبادلی که در نهایت ده‌ها هزار اسیر ایرانی و عراقی را دربرگرفت. (Khabarban)

اما در میان این بازگشت باشکوه، خانواده‌هایی بودند که هنوز چشمشان به جاده و گوششان به تلفن بود؛ خانواده‌هایی که عزیزشان در میان نخستین گروه‌ها نیامده بود، در گروه دوم نبود، در گروه سوم هم خبری از او نشد…

یکی از این خانواده‌ها، خانواده خلبانی بود که قرار بود آخرین اسیر ایرانی جنگ باشد.

حسین؛ مردی که ۱۸ سال از وطن دور ماند

حسین لشکری در سال ۱۳۳۱ در ضیاءآباد قزوین متولد شد. علاقه‌اش به پرواز، مسیر زندگی او را تغییر داد. پس از پایان خدمت سربازی و قبولی در دانشکده خلبانی، وارد نیروی هوایی شد و برای تکمیل آموزش‌های پروازی به آمریکا رفت. پس از بازگشت، به عنوان خلبان جنگنده اف-۵ مشغول خدمت شد. (khakriz.roshd.ir)

با شدت گرفتن تجاوزات رژیم بعث عراق به مناطق مرزی، لشکری به دزفول منتقل شد. جنگ که آغاز شد، او نیز مانند بسیاری از خلبانان نیروی هوایی به مأموریت‌های عملیاتی رفت. ۱۲ مأموریت انجام داده بود که سرانجام هواپیمایش هدف قرار گرفت. مجبور شد هواپیما را ترک کند و در خاک عراق به اسارت درآمد. اما اسارت او با بسیاری از اسیران دیگر تفاوت داشت.

حسین لشکری نخستین اسیر ایرانی جنگ بود و در نهایت، آخرین اسیری شد که به وطن بازگشت؛ مردی که ۱۸ سال از عمر خود را در اسارت گذراند.

سه ماه نخست در سلول انفرادی گذشت. سپس سال‌ها در کنار حدود ۶۰ تن از همرزمانش، دور از چشم صلیب سرخ نگهداری شد. پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸، او را از دیگر اسرا جدا کردند و بخش دیگری از دوران اسارتش آغاز شد؛ سال‌هایی طولانی‌تر، سخت‌تر و خاموش‌تر.

بعثی‌ها می‌خواستند از او اطلاعات بگیرند، او را بشکنند و از مقاومتش سندی علیه ایران بسازند؛ اما لشکری ایستاد. آن‌قدر ایستاد که ۱۸ سال بعد، وقتی پا به خاک ایران گذاشت، دیگر فقط یک خلبان آزاده نبود؛ نماد ایستادگی یک ملت بود.

خانه‌ای که منتظر بود

اما پشت این ۱۸ سال اسارت، یک روایت دیگر هم جریان داشت؛ روایت زنی که اسیر نبود، اما سال‌ها در انتظار یک اسیر زندگی کرد. منیژه لشکری، همسر حسین، هنگام رفتن او تنها چند ماه از تولد فرزندشان گذشته بود. پسرشان، علی، پدر را تقریباً نمی‌شناخت. سال‌ها گذشت. اسیران یکی پس از دیگری برگشتند. خانواده‌ها مقابل در خانه‌ها گوسفند قربانی می‌کردند، پلاکاردهای خوش‌آمدگویی بر دیوارها نصب می‌شد و صدای شادی از محله‌ها بلند می‌شد. اما حسین نمی‌آمد. حتی در همان روزهای بازگشت آزادگان در تابستان ۱۳۶۹، ساختمان محل زندگی خانواده لشکری را برای استقبال از بازگشت اسرا رنگ کرده بودند. در و دیوار پر از پلاکاردهای خوش‌آمدگویی بود. یکی از همسایه‌ها، آقای روادگر، که او نیز اسیر بود، به خانه برگشت؛ اما حسین نیامد.

منیژه به دنبال نشانی از همسرش رفت و از هر آزاده‌ای که احتمال می‌داد حسین را دیده باشد، سراغ او را گرفت. هر خبری می‌توانست امیدی تازه باشد و هر بی‌خبری، فرو ریختن همان امید. تا اینکه سرانجام در سال ۱۳۷۴، پس از سال‌ها بی‌خبری، نامه‌ای از حسین رسید.

«من زنده‌ام…»

همین چند کلمه برای زنی که سال‌ها نمی‌دانست همسرش زنده است یا نه، یعنی دوباره زندگی. حسین در نامه نوشته بود که از سرنوشت خانواده‌اش خبر ندارد و از منیژه خواسته بود از خودش و فرزندشان برای او بنویسد. سه سال، زندگی آنها در چند نامه خلاصه شد. نامه‌هایی کوتاه، محدود و کنترل‌شده؛ اما همین نامه‌ها پلی بودند میان مردی در اسارت و خانواده‌ای که در ایران چشم‌انتظارش بودند.

لحظه‌ای که بعد از ۱۸ سال رسید

صبح هفدهم فروردین ۱۳۷۷، تلفن خانه منیژه زنگ خورد. خبر کوتاه بود: «مژده بده خانم لشکری! حسین آزاد شد.»

۱۸ سال انتظار، در چند ساعت به اضطراب و هیجان تبدیل شد. حسین سرانجام به ایران بازگشت. لحظه دیدار در فرودگاه، یکی از ماندگارترین تصاویر این زندگی است؛ جمعیتی که دور حسین حلقه زده بودند، اقوامی که او را در آغوش می‌کشیدند و همسری که بعد از ۱۸ سال روبه‌روی مردی ایستاده بود که آخرین بار او را جوان دیده بود.