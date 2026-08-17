سرلشکر ایزدی: ایران قویتر از گذشته در میدان حاضر شد
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ جانشین فرمانده کل سپاه گفت: نظام مبتنی بر ولایت فقیه توانست با یکصدمِ هزینه دشمن، جنگی را اداره کند که نتیجه آن پیروزی رزمندگان اسلام است.
سرلشکر «مصطفی ایزدی» جانشین فرمانده کل سپاه امروز (دوشنبه) در مراسم تجلیل از خبرنگاران با اشاره به اهمیت نقش رسانه در جامعه ایرانی، گفت: خبرنگاران، سردار جنگ شناختی هستند که در میدان ایفای نقش میکنند.
وی با بیان اینکه جنگ رمضان وضعیت جدیدی را در صحنه جهانی، منطقهای و حتی کشورمان رقم زد، اظهار کرد: به عبارتی، ما در این ترازی که عطف آن شهادت جانسوز رهبر و مولایمان، حضرت آیت الله خامنهای سید علی خامنهای در جامعه ایجاد شد، قرار گرفتهایم.
جانشین فرمانده کل سپاه با تاکید براینکه بعثتی که اتفاق افتاد، ترجمانی دارد و این بعثت، نتیجه بعثت درونی انسانهاست، افزود: اقدامات فرهنگی و شناختی انقلاب اسلامی، خود را در جامعه با این بعثت نشان داد و این موضوع بسیار جای توجه دارد که با شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، قریب به ۱۰ روز، انقلاب را این جامعه بعثتیافته بر عهده گرفتند. در این حرکت، مفاهیمی وجود دارد که این مفاهیم برای دنیا توجهانگیز شده است. انقلاب اسلامی برخلاف بسیاری از مکاتب که اساس آنها بر مادهگرایی است، تفسیر روحانی از جهان ارائه میدهد و در کنار بهرهمندی مادی، آزادی روحانی و معنوی انسان را نیز مطرح میکند.
سرلشکر ایزدی با بیان اینکه اصول اساسی انقلاب مبنای حرکت نظام اسلامی است، تصریح کرد: جاذبه این نظام در قدرت سخت آن نیست؛ جاذبه انقلاب اسلامی در حرکتی است که شما اهالی رسانه و فعالان جنگ شناختی و جنگ رسانهای، رسالت انجام آن را بر عهده دارید. این نظام، نظامی است که توانسته است در ملتهای جهان، آن چه را که امام امت مطرح کردند، محقق کند. امام (رضوانالله) فرمودند: «انقلاب اسلامی مقدمه انفجارات عظیم در منطقه است.»
وی گفت: دشمنان توطئههای زیادی کردند تا ایران را ضعیف کنند، اما ایران نه تنها ضعیف نشد بلکه قویتر در میدان حاضر شد.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی حکومتی فردی نیست و حکومتی مبتنی بر انتخاب مردم است و این جامعه خودش فضا را راهبری میکند، گفت: نظام مبتنی بر ولایت فقیه توانست با یکصدمِ هزینه دشمن جنگی را اداره کند که نتیجه آن پیروزی رزمندگان اسلام است.
جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه صبر راهبردی جمهوری اسلامی ایران و حکمرانی پایدار منجر به پیروزی ایران بر دشمنان شد، گفت: در این فضا میبینیم که دشمنان در سطح جهانی و هم در سطح منطقهای تضعیف شده است. دشمن تلاش میکند با محاصره و فشار اقتصادی، در ایران اضمحلال ایجاد کند، اما در عمل، این خودِ دشمن است که در مسیر اضمحلال قرار گرفته است.
سرلشکر ایزدی با اشاره به اهمیت فضای مجازی در مقابله با جنگ شناختی و ضرورت حضور و حرکت مردمی در این عرصه و مقابله با ترفندهای دشمنان، تصریح کرد: باید صلابت مردم را در میدان تقویت کنیم و نقشآفرینی ملت در جامعه بیش از پیش افزایش یابد. دنیا تشنه معارف، ارزشها و حقایق انقلاب اسلامی است.
وی همچنین با اشاره به اقدامات آمریکا در منطقه، گفت: آمریکای جنایتکار، همانطور که امام خمینی (ره) فرمودند، شیطان بزرگ است. دشمن با سرمایهگذاری ۵ هزار میلیارد دلاری و ۳ هزار میلیارد دلاری خود در افغانستان و تلفات زیادی که داد، چه نتیجهای در افغانستان گرفت؟ چنان فرار را بر قرار ترجیح داد که این انسانها آویزان هواپیما بودند و در هوا سقوط میکردند و هواپیما از خاک افغانستان فرار میکرد.
سرلشکر ایزدی افزود: در جنگ رمضان با رهبری حضرت آیت الله امام سید مجتبی حسینی خامنهای بعثتی در مردم به وجود آمد که به یک بعثت اجتماعی تبدیل شد. حضور توفنده در میدان توسط مردم، تصویری بدیع از پیروزی را برای انقلاب اسلامی نشان داد و انشاءالله در آینده پیروزیهای بزرگتری را برای این انقلاب جهانی به ارمغان میآورد.
حجت الاسلام عبدالله حاجیصادقی نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در این مراسم در سخنانی، جنگ شناختی را یکی از خطرناکترین انواع جنگ دانست و با بیان اینکه بسیاری از جنگها و تهاجمهای دشمن در نهایت برای اثرگذاری در جنگ شناختی انجام میشود، گفت: هدف اصلی دشمن این است که فرماندهی و هدایت فکری جامعه را در اختیار بگیرد. اگر دشمن نتواند با حمله نظامی بر کشور مسلط شود، تلاش میکند از مسیر دیگری وارد شود و آن، تصرف مغزها و قلبهاست. این همان خطری است که باید آن را جدی گرفت.
وی با بیان اینکه دشمن فهمیده است که با عملیات نظامی و فشار اقتصادی نمیتواند بر این سرزمین و ملت مسلط شود، اظهار کرد: بنابراین به این نتیجه رسیده است که برای رسیدن به اهداف خود باید مغزها و قلبها را تصرف کند.
نماینده ولیفقیه در سپاه تصریح کرد: امروز دشمن در عرصههای مختلف با شکستها و مشکلات جدی مواجه شده، اما با استفاده از جنگ شناختی تلاش میکند خود را پیروز نشان دهد و واقعیت میدان را وارونه جلوه دهد. متأسفانه این جنگ شناختی در برخی موارد حتی بر بخشی از نخبگان نیز اثر گذاشته است، بهگونهای که در اوج برخی پیروزیها، عدهای دچار تفکر استیصال شده و تصور میکنند راهی جز کنار آمدن با دشمن وجود ندارد.
وی همچنین با بیان اینکه خداوند مذاکره را نفی نکرده است، اما نباید مذاکره را با امید به آشتی و سازش با دشمن اشتباه گرفت، گفت: مذاکره ابزار و نه هدف است.