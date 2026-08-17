به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ تشکیلات «مبارزه با تروریسم کردستان عراق» مدعی شد که صبح امروز (دوشنبه) دو پهپاد انتحاری دفتر مسرور بارزانی، نخست‌وزیر کردستان عراق را هدف قرار داده‌اند.

به ادعای این تشکیلات، این پهپاد‌ها از نوع «حدید ۱۱۰» بوده و از سمت ایران به پرواز در آمده بودند و هیچ تلفات جانی به دنبال نداشتند.

طبق این اطلاعیه، محل اقامت رئیس سازمان اطلاعات اقلیم کردستان (پاراستن) نیز در منطقه «پیرمام» هدف این حملات پهپادی قرار گرفته است.

همزمان مسرور بارزانی نیز در پیامی مدعی شد که دفتر شخصی‌اش در اربیل هدف پهپاد‌های ایرانی قرار گرفته است.

او این حمله ادعایی را محکوم کرد و این حملات را عامل بی ثباتی و ناامنی منطقه دانست. این ادعا در حالی است هنوز هیچ منبع رسمی ایرانی چنین حمله‌ای را تأیید نکرده است.