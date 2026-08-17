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بقائی:‌ در تفاهم چیزی به‌عنوان مهلت ۶۰ روزه نداریم

سخنگوی وزارت امور خارجه امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت:‌ در متن تفاهم اسلام‌آباد چیزی تحت عنوان مهلت ۶۰ روزه نداریم.
کد خبر: ۱۳۹۰۱۶۰
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اسماعیل بقایی

به گزارش تابناک؛ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز (دوشنبه) ۲۶ مردادماه در نشست هفتگی با خبرنگاران به تشریح آخرین تحولات در حوزه سیاست خارجی پرداخت و به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد.

وی در ابتدا با اشاره به سالگرد بازگشت آزادگان به میهن یاد و خاطره آزادگان را گرامی داشت و از خانواده‌های آنها که با صبر و شکیبایی چشم انتظار عزیزان خود بود قدردانی کرد.

بقائی بیان کرد: ما امروز قدردان همه فداکاری‌های آزادگان هستیم.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: عزت و استقلال ایران مدیون نسل‌هایی است که حاضر نبودند سرنوشت کشور را به دیگران واگذار کنند.

این دیپلمات ارشد ایرانی به ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اشاره کرد.

وی درباره تنش دیپلماتیک بین ایران و قطر و نامه ارسال شده از سوی ایران به صلیب سرخ در خصوص سرنوشت سه خلبان ایرانی و اینکه چرا بعد از ۶ ماه این نامه ارسال شده است، بیان کرد: در خصوص چهار خلبان شجاع ایرانی که ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ عازم یک عملیات دفاعی شدند برای هدف قرار دادن مبدأ و منشا تجاوز نظامی علیه ایران، مطالبه روشن کردن وضعیت آنها مطالبه جدی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه بیان کرد: نامه‌ای که منتشر شده ممکن است به نظر برسد بعد از ۶ ماه ولی ما از روزی که مطلع شدیم این موضوع را پیگیری کردیم.

بقائی افزود: شامگاه روز‌های اول جنگ بلافاصله موضوع پیگیری سرنوشت خلبانان شجاع در دستورکار ما بود. اولین مکاتبه را در ۲۵ و ۲۶ اسفند با صلیب سرخ صورت دادیم و پیگیری‌ها با قطر شروع شد.

وی گفت: مادامی که وضعیت آنها روشن نشده فرض بر این است که به اسارت درآمدند. همه تلاش خود را صورت می‌دهیم که وضعیت آنها روشن شود.

بقائی ادامه داد: از همان روز‌های نخست پیگیری سرنوشت این چهار خلبان در دستورکار ما بوده است. این خلبانان عازم یک مأموریت دفاعی بودند برای ضربه زدن به پایگاه‌هایی که منشا و مبدأ حملات تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران بود.

وی در پاسخ به سؤالی گفت: ما به تصمیمات و روند‌ها در مجلس احترام می‌گذاریم. جایگاه مجلس در قانون اساسی روشن است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: هر کجا لازم است دیدگاه‌ها و نقطه نظرات کارشناسی را اعلام می‌کنیم. در خصوص این طرح نقطه نظرات خود را اعلام کردیم.

بقائی در پاسخ به سوالی گفت: در متن تفاهم چیزی تحت عنوان مهلت ۶۰ روزه نداریم. ایران طرفی نیست که تحت فشار و اولتیاتوم و مهلت زمانی تصمیم بگیرد.

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اسماعیل بقایی آزادگان تفاهم اسلام آباد
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
5
1
پاسخ
کلا واسه آمریکایی ها تفاهم یعنی کشک و پشیزی هم ارزش نداره هر جا زورشون برسه با قلدری حرف خودشون رو پیش می برن پس باید هوشیار بود و این بار غافلگیر نشیم
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