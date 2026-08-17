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پایان پاک‌سازی لکه‌های نفتی سواحل هرمزگان

سرپرست اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان اعلام کرد: پس از دریافت گزارش‌های مردمی درباره مشاهده آلودگی در این مناطق، اقدامات اضطراری برای شناسایی، مهار و پاکسازی آلودگی در دستور کار قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۹۰۱۵۹
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سواحل قشم

به گزارش تابناک؛ سرپرست اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان اعلام کرد: پس از دریافت گزارش‌های مردمی درباره مشاهده آلودگی در این مناطق، اقدامات اضطراری برای شناسایی، مهار و پاکسازی آلودگی در دستور کار قرار گرفت.

با تلاش شبانه‌روزی نیروهای عملیاتی و همکاری دستگاه‌های مسئول و جوامع محلی، عملیات پاکسازی نقاط آلوده به پایان رسیده و وضعیت سواحل تحت پایش قرار دارد.

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سواحل قشم هرمزگان آلودگی نفتی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
0
8
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خدا قوت
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