سرپرست اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان اعلام کرد: پس از دریافت گزارش‌های مردمی درباره مشاهده آلودگی در این مناطق، اقدامات اضطراری برای شناسایی، مهار و پاکسازی آلودگی در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش تابناک؛ سرپرست اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان اعلام کرد: پس از دریافت گزارش‌های مردمی درباره مشاهده آلودگی در این مناطق، اقدامات اضطراری برای شناسایی، مهار و پاکسازی آلودگی در دستور کار قرار گرفت.



با تلاش شبانه‌روزی نیروهای عملیاتی و همکاری دستگاه‌های مسئول و جوامع محلی، عملیات پاکسازی نقاط آلوده به پایان رسیده و وضعیت سواحل تحت پایش قرار دارد.