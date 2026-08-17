تاکید پاکستان بر نقش توافق مکه در دفاع از منطقه

نخست‌وزیر پاکستان بر ایفای نقش سازنده اسلام‌آباد در چارچوب توافق مکه تاکید کرد، ترامپ هم در واکنشی دیرهنگام به سه کشور امضا کننده این توافق تبریک گفت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پاکستان به همراه عربستان سعودی و ترکیه، به ایفای نقش سازنده خود در تضمین دفاع از کشورهای خود و همچنین کل منطقه ادامه خواهد داد.»

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم ۱۰ روز پس از امضای این توافق در واکنشی دیرهنگام در تروث سوشال نوشت: «بسیار خوشحالم که می‌بینم عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان اخیرا و سرانجام، توافق‌نامه دفاعی مشترک موسوم به توافق مکه را امضا کردند.»

او نوشت: «این توافق دفاعی نشان می‌دهد که چگونه خاورمیانه در حال اتحاد است و چگونه کشورها بالاخره قادر خواهند بود به شیوه‌ای معنادارتر از خود دفاع کنند. به رهبری عالی سه کشور ذکر شده تبریک می‌گویم. این یک گام نخست بزرگ، جسورانه و مهم است»