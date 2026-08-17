ادعای فروش سؤالات کنکور کلاهبرداری است

رئیس پلیس فتا فراجا با هشدار به داوطلبان آزمون سراسری و خانواده‌های آنان گفت: ادعای فروش سؤالات کنکور، پاسخنامه و یا دسترسی زودهنگام به محتوای آزمون، کذب بوده و صرفاً با هدف کلاهبرداری، اخاذی و سوءاستفاده از نگرانی داوطلبان مطرح می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سردار وحید مجید در این باره اظهار کرد: هم‌زمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری آزمون‌ها، مجرمان سایبری با ایجاد کانال‌ها، صفحات و حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی، از عناوین فریبنده‌ای نظیر «فروش سؤالات اصلی»، «پاسخنامه تضمینی»، «دسترسی اختصاصی»، «قبولی قطعی» و «فروش صندلی دانشگاه» استفاده می‌کنند تا اعتماد داوطلبان و خانواده‌ها را جلب کنند.

وی افزود: گردانندگان صفحات و کانال‌های فعال در این حوزه پس از دریافت وجه، یا ارتباط خود را قطع می‌کنند و یا با دریافت اطلاعات هویتی، شماره تماس، تصویر مدارک و سایر داده‌های شخصی، زمینه سوءاستفاده‌ها و اخاذی‌های بعدی را فراهم می‌سازند.

رئیس پلیس فتا فراجا تصریح کرد: هرگونه ادعا در خصوص ارائه سوالات یا پاسخنامه آزمون‌ها قطعا با هدف کلاهبرداری است و با برخورد قاطع پلیس مواجه خواهد بود.

سردار مجید در ادامه با اشاره به تبلیغات مربوط به فروش تجهیزات و ابزار‌های تقلب در فضای مجازی گفت: برخی سودجویان با عرضه ابزار‌هایی نظیر ابزار‌های ارتباطی کوچک، تجهیزات حافظه‌دار، ابزار‌های تصویربرداری مخفی و ... تلاش می‌کنند تقلب در آزمون را امری ساده و قابل انجام نشان دهند؛ در حالی که همراه داشتن یا استفاده از وسایل غیرمجاز در جلسه آزمون از جمله گوشی تلفن همراه، می‌تواند برای داوطلب تبعات قانونی و انضباطی به همراه داشته باشد لذا داوطلبان باید بدانند ورود هرنوع از تجهیزات ذکر شده به جلسه آزمون (حتی در صورت عدم استفاده از آنها)، تخلف محسوب شده و می‌تواند آینده تحصیلی آنان را تحت تأثیر قرار دهد.

رئیس پلیس فتا فراجا از داوطلبان و خانواده‌ها خواست اخبار و اطلاعیه‌های آزمون را صرفاً از مبادی رسمی و درگاه سازمان سنجش آموزش کشور دنبال کنند و به تبلیغات پرزرق‌وبرق، کانال‌های ناشناس، صفحات فاقد هویت مشخص و وعده‌های غیرواقعی اعتماد نکنند.

وی تأکید کرد: شهروندان از پرداخت وجه به افراد ناشناس، ارسال تصویر کارت ملی، کارت بانکی، شماره داوطلبی، اطلاعات حساب کاربری و سایر اطلاعات شخصی برای دریافت سؤالات یا تجهیزات تقلب خودداری کنند؛ زیرا این اطلاعات می‌تواند ابزار اخاذی و کلاهبرداری مجرمان سایبری قرار گیرد.