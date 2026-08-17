طبق گزارش آسوشیتدپرس، اوکراین روز یکشنبه صدها پهپاد را در سراسر روسیه به پرواز درآورد و حداقل ۶ نفر را کشت.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این رسانه آمریکایی درباره حمله پهپادی دیروز به روسیه نوشت: «اوکراین یکی از بزرگترین حملات هوایی خود در جنگ را انجام داد.»

به روایت آسوشیتدپرس، «اوکراین امسال حملات به روسیه را افزایش داده و با موشک‌های دوربرد و انبوهی از پهپادها، صنایع نظامی و تأسیسات انرژی را هدف قرار داده است.»

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که شب گذشته ۸۲۲ پهپاد اوکراینی را منهدم کرده است. شهردار مسکو سرگئی سوبیانین، گفت که حدود ۶۰۰ پهپاد به سمت پایتخت روسیه شناسایی شده‌اند که یک سوم آنها بر فراز خود منطقه مسکو منهدم شده‌اند.

یک مرد ۸۳ ساله روسی پس از برخورد پهپاد اوکراینی به یک خانه شخصی در منطقه مسکو کشته شد. حمله پهپادی اوکراین در منطقه روستوف، نیز پنج نفر را کشت.

از سوی دیگر، حملات روسیه به مناطق مختلف اوکراین، ۵ کشته بر جای گذاشت.

به گفته رئیس‌جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی، حمله موشکی دیروز روسیه به کریوی ریح اوکراین دو کشته و ۱۴ زخمی برجای گذاشت. او همچنین گفت که یک نفر دیگر در شهر سومی کشته شده است.

حملات روسیه همچنین باعث آتش‌سوزی در سراسر پایتخت اوکراین کی‌یف شد و ۶ نفر را زخمی کرد.

زلنسکی مدعی شد: «هر جا که روس‌ها بتوانند با موشک‌های بالستیک خود برسند، به زیرساخت‌های غیرنظامی حمله می‌کنند.»