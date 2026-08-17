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بزرگ‌ترین حمله اوکراین علیه روسیه در روز یکشنبه

طبق گزارش آسوشیتدپرس، اوکراین روز یکشنبه صدها پهپاد را در سراسر روسیه به پرواز درآورد و حداقل ۶ نفر را کشت.
کد خبر: ۱۳۹۰۱۵۳
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3966 بازدید
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۱۲
جنگ

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این رسانه آمریکایی درباره حمله پهپادی دیروز به روسیه نوشت: «اوکراین یکی از بزرگترین حملات هوایی خود در جنگ را انجام داد.»

به روایت آسوشیتدپرس، «اوکراین امسال حملات به روسیه را افزایش داده و با موشک‌های دوربرد و انبوهی از پهپادها، صنایع نظامی و تأسیسات انرژی را هدف قرار داده است.»

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که شب گذشته ۸۲۲ پهپاد اوکراینی را منهدم کرده است. شهردار مسکو سرگئی سوبیانین، گفت که حدود ۶۰۰ پهپاد به سمت پایتخت روسیه شناسایی شده‌اند که یک سوم آنها بر فراز خود منطقه مسکو منهدم شده‌اند.

یک مرد ۸۳ ساله روسی پس از برخورد پهپاد اوکراینی به یک خانه شخصی در منطقه مسکو کشته شد. حمله پهپادی اوکراین در منطقه روستوف، نیز پنج نفر را کشت.

از سوی دیگر، حملات روسیه به مناطق مختلف اوکراین، ۵ کشته بر جای گذاشت.

به گفته رئیس‌جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی، حمله موشکی دیروز روسیه به کریوی ریح اوکراین دو کشته و ۱۴ زخمی برجای گذاشت. او همچنین گفت که یک نفر دیگر در شهر سومی کشته شده است.

حملات روسیه همچنین باعث آتش‌سوزی در سراسر پایتخت اوکراین کی‌یف شد و ۶ نفر را زخمی کرد.

زلنسکی مدعی شد: «هر جا که روس‌ها بتوانند با موشک‌های بالستیک خود برسند، به زیرساخت‌های غیرنظامی حمله می‌کنند.»

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اوکراین روسیه موشک پهپاد
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
47
15
پاسخ
به نظر من تا اینجا روسیه جنگ فرسایشی رو خوب عمل کرده و توان اروپا رفته اما ادامه اون در اوکراین به این شکا اشتباهه و بهتره که دیگه اوکراین رو کاملا بگیره همون کاری که توی 24 ساعت اول جنگ کرد و تا کیف رفت ولی عقب نشینی کرد ! به هر حال اینطور خسارت میبینه
پاسخ ها
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
عقب نشینی نکرد مجبور به عقب نشینی شد در ضمن عاقبت هر تجاوزی حقارت و خفت هست و فرقی نمی کند روسیه باشد اسرائیل باشد یا آمریکا باشد
سعید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
بهتره روسیه متجاوز به حانه برگرده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
مسئله سر اینه که هدف روسیه از حمله، پیروزی صاعقه ای بود نه شکست فرسایشی!!! وگرنه اروپا که حمله کننده نبود که فرسایشی بشه یا نه، آنها فقط دفاع میکنند..
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
با این تفاوت که فرسایش و انزوا فقط برای خودش بود، چون اروپا بزرگترین دغدغه ای که داره اینه که فیفا بهتره یا یوفا!!!
ناشناس
|
India
|
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
0
2
پاسخ
وادار به عقب نشینی شد الان هم مگر با استفاده از سلاح غیر متعارف قادر به اشغال اوکراین شود والله نوعی تعادل در نبرد برقرار است.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
8
4
پاسخ
این اوکراین چرا از رو نمیره . حالا منتظر پاسخ کوبنده روسیه باش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
2
9
پاسخ
روسیه انتظار داشت دو روزه اکراین را بگیرد و در آنجا جشن بگیرد. روسیه دیگه محاله روسیه قبل جنگ بشه. اعتبار نداشته اش را برد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
3
5
پاسخ
آمریکا یه جوری بازی رو پیش برد که روسیه رو در عمل انجام شده قرار داد اگه حمله نمیکرد ناتو تا بیخ گوشش میومد جلو برخلاف وعده هایی که قبلا داده بودن اگر هم حمله میکرد که تو باتلاق گرفتار میشد یک بازی دو سر برد برای آمریکای جنایتکار . شما هر جنگی رو که نگاه کنی تو دنیا جریان داره یک طرفش به این یانکی ها می رسی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
اتفاقا حمله روسیه به اوکراین باعث گسترش و اتحاد بیشتر ناتو شد. سوید و فنلاند بعد از جنگ عضو ناتو شدند و فنلاند بالای هزار کیلومتر مرز مشترک با روسیه دارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
1
4
پاسخ
خوب ناتو میومد بیخ گوشش چی میشد. مگه بیخ گوش ایران نیست ترکیه؟ موضوع بیخ گوش نبوده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
اتفاقا این جنگ باعث شد که ناتو بیخ گوش روسیه بیاید با اضافه شدن فنلاند به ناتو
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