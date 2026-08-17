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آغاز توزیع کارت کنکور ۱۴۰۵

کارت ورود به جلسه آزمون سراسری و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم سال ۱۴۰۵ از امروز دوشنبه ۲۶ مرداد در سامانه جامع آزمون سراسری منتشر می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۰۱۵۱
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دفترچه کنکور

به گزارش تابناک؛ داوطلبان کنکور تا چهارشنبه ۲۸ مرداد فرصت دارند کارت آزمون خود را از سایت سازمان سنجش دریافت و چاپ کنند.

آزمون سراسری برای گروه علوم تجربی صبح پنجشنبه ۲۹ مرداد، گروه‌های هنر و زبان‌های خارجی بعدازظهر پنجشنبه و گروه‌های علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی صبح جمعه ۳۰ مرداد در ۴۱۵ شهرستان و بخش کشور برگزار خواهد شد.

داوطلبان از امروز باید با ورود به کارپوشه خود از طریق کد ملی یا شناسه یکتا و رمز عبور، کارت و راهنمای شرکت در آزمون را دریافت کنند و برای این کار تا چهارشنبه ۲۸ مرداد فرصت دارند

داوطلبانی که در یک گروه اصلی و یکی از گروه‌های هنر یا زبان‌های خارجی ثبت‌نام کرده‌اند، دو کارت ورود به جلسه خواهند داشت.

فرایند آزمون‌های صبح ساعت ۷:۳۰ و آزمون‌های بعدازظهر ساعت ۱۵ آغاز می‌شود و در‌های حوزه‌ها به ترتیب ساعت ۷ و ۱۴:۳۰ بسته خواهد شد.

همراه داشتن اصل کارت ملی یا شناسنامه عکس‌دار الزامی است و از ورود افراد فاقد این مدارک جلوگیری می‌شود.

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