آغاز توزیع کارت کنکور ۱۴۰۵

کارت ورود به جلسه آزمون سراسری و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم سال ۱۴۰۵ از امروز دوشنبه ۲۶ مرداد در سامانه جامع آزمون سراسری منتشر می‌شود.

به گزارش تابناک؛ داوطلبان کنکور تا چهارشنبه ۲۸ مرداد فرصت دارند کارت آزمون خود را از سایت سازمان سنجش دریافت و چاپ کنند.

آزمون سراسری برای گروه علوم تجربی صبح پنجشنبه ۲۹ مرداد، گروه‌های هنر و زبان‌های خارجی بعدازظهر پنجشنبه و گروه‌های علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی صبح جمعه ۳۰ مرداد در ۴۱۵ شهرستان و بخش کشور برگزار خواهد شد.

داوطلبان از امروز باید با ورود به کارپوشه خود از طریق کد ملی یا شناسه یکتا و رمز عبور، کارت و راهنمای شرکت در آزمون را دریافت کنند و برای این کار تا چهارشنبه ۲۸ مرداد فرصت دارند

داوطلبانی که در یک گروه اصلی و یکی از گروه‌های هنر یا زبان‌های خارجی ثبت‌نام کرده‌اند، دو کارت ورود به جلسه خواهند داشت.

فرایند آزمون‌های صبح ساعت ۷:۳۰ و آزمون‌های بعدازظهر ساعت ۱۵ آغاز می‌شود و در‌های حوزه‌ها به ترتیب ساعت ۷ و ۱۴:۳۰ بسته خواهد شد.

همراه داشتن اصل کارت ملی یا شناسنامه عکس‌دار الزامی است و از ورود افراد فاقد این مدارک جلوگیری می‌شود.