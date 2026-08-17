آغاز توزیع کارت کنکور ۱۴۰۵
به گزارش تابناک؛ داوطلبان کنکور تا چهارشنبه ۲۸ مرداد فرصت دارند کارت آزمون خود را از سایت سازمان سنجش دریافت و چاپ کنند.
آزمون سراسری برای گروه علوم تجربی صبح پنجشنبه ۲۹ مرداد، گروههای هنر و زبانهای خارجی بعدازظهر پنجشنبه و گروههای علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی صبح جمعه ۳۰ مرداد در ۴۱۵ شهرستان و بخش کشور برگزار خواهد شد.
داوطلبان از امروز باید با ورود به کارپوشه خود از طریق کد ملی یا شناسه یکتا و رمز عبور، کارت و راهنمای شرکت در آزمون را دریافت کنند و برای این کار تا چهارشنبه ۲۸ مرداد فرصت دارند
داوطلبانی که در یک گروه اصلی و یکی از گروههای هنر یا زبانهای خارجی ثبتنام کردهاند، دو کارت ورود به جلسه خواهند داشت.
فرایند آزمونهای صبح ساعت ۷:۳۰ و آزمونهای بعدازظهر ساعت ۱۵ آغاز میشود و درهای حوزهها به ترتیب ساعت ۷ و ۱۴:۳۰ بسته خواهد شد.
همراه داشتن اصل کارت ملی یا شناسنامه عکسدار الزامی است و از ورود افراد فاقد این مدارک جلوگیری میشود.