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کد خبر: ۱۳۹۰۱۴۸
بازدید: ۵۱۷۲
نظرات: ۱

عکس: در ستایش تاریکی؛ برترین‌های عکاسی «آسمان تاریک ۲۰۲۶» معرفی شدند

سازمان بین‌المللی آسمان تاریک در ششمین دوره از مسابقه عکاسی «Capture the Dark 2026»، برترین آثار ارسالی از عکاسان بیش از ۳۰ کشور جهان را معرفی کرد. این رویداد هنری که با هدفِ جلب توجه جهانی به بحرانِ فزاینده آلودگی نوری برگزار می‌شود، تلاش دارد تا با نمایش زیبایی‌های آسمان شب، ضرورت حفاظت از آن را یادآوری کند؛ بحرانی که به گفته کارشناسان این سازمان، با رشد ۱۰ درصدی در هر سال، علاوه بر اخلال در چرخه‌های حیات‌وحش و تهدید سلامت جوامع، تماشای ستاره‌ها را نیز برای ساکنان زمین دشوارتر از همیشه کرده است.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل آسمان تاریک عکاسی مسابقه عکاسی آلودگی نوری
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۲
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۲
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۹
این عکسا همش زیبایی های نوره
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