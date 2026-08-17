عکس: در ستایش تاریکی؛ برترین‌های عکاسی «آسمان تاریک ۲۰۲۶» معرفی شدند

سازمان بین‌المللی آسمان تاریک در ششمین دوره از مسابقه عکاسی «Capture the Dark 2026»، برترین آثار ارسالی از عکاسان بیش از ۳۰ کشور جهان را معرفی کرد. این رویداد هنری که با هدفِ جلب توجه جهانی به بحرانِ فزاینده آلودگی نوری برگزار می‌شود، تلاش دارد تا با نمایش زیبایی‌های آسمان شب، ضرورت حفاظت از آن را یادآوری کند؛ بحرانی که به گفته کارشناسان این سازمان، با رشد ۱۰ درصدی در هر سال، علاوه بر اخلال در چرخه‌های حیات‌وحش و تهدید سلامت جوامع، تماشای ستاره‌ها را نیز برای ساکنان زمین دشوارتر از همیشه کرده است.