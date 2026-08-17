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کد خبر: ۱۳۹۰۱۴۷
بازدید: ۵۶۵۳
نظرات: ۲

عکس: پس‌لرزه‌های جنگ با ایران در دریاچه‌ی دوردست

پیامدهای اقتصادی ناشی از جنگ با ایران و جهش قیمت سوخت، سد راه تحصیل کودکان در روستاهای شناور «تونله ساپ» کامبوج شده است. در منطقه‌ای که رفت‌وآمد به مدرسه تنها از طریق قایق‌های موتوری ممکن است، هزینه‌های سرسام‌آور حمل‌ونقل در کنار ناتوانی دولت‌های آسیایی در تأمین بودجه‌های حمایتی و برنامه‌های تغذیه مدارس، بسیاری از خانواده‌ها را ناچار کرده است تا برای تأمین معیشت، فرزندان خود را از مدرسه جدا کرده و راهی بازار کار کنند.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل پیامدهای اقتصادی جنگ‌ جهش قیمت سوخت کامبوج
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
میرمهنا
Iran (Islamic Republic of)
۲۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۳
عجب!!!!!!
پاسخ
3
0
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۴
هزینه ها انشالله آور بشه زودتر رو سر ترامپ و حذفش کنه.
پاسخ
2
2