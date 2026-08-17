از معجزه ۱۴ ماهه سد دز تا معطلی بی پایان سد ورگر
به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام روز خبرنگار برای اهالی رسانه شهرستان آبدانان امسال رنگوبویی متفاوت از سالهای گذشته داشت. بههمت و پیگیری امام جمعه شهرستان که پیشتر وعده آن را داده بود، یک تور گردشگری یکروزه با همکاری فرمانداری آبدانان برای خبرنگاران برگزار و از سد عظیم دز در استان خوزستان بازدید بهعمل آمد؛ تجربهای که بهگفته فعالان رسانهای، نمونه مشابه آن تنها در سالهای بسیار دور رقم خورده بود.
این سفر که با هدف تجلیل از قلمبهدستان طراحی شد، هدیهای ارزشمند بود برای کسانی که رسالتشان حقیقتجویی و کشف واقعیتهاست؛ فرصتی برای تماشای یکی از ماندگارترین دستاوردهای مهندسی کشور.
بازدید از این پروژه عظیمالخلقه و واکاوی اسرار آن، تجربهای بود که بازدیدکنندگان میگویند توصیفش در قامت واژهها و لنز دوربینها نمیگنجد. سازهای در دل درهای بسیار عمیق که نگاه از بالا یا پایین، ترسی عجیب در هیبت آدمی ایجاد و او را به تفکر وا میدارد.
تونلهای چندکیلومتری و تو در توی دسترسی به سد با پیچوخمهای حیرتانگیز که گویی در دل کوه آفریده شدهاند، شگفتی هر بینندهای را برمیانگیزد. نکته قابلتأمل این تونلها، روزنههای روشنایی در دو طرفشان است که از هر دو سمت، نمای سد به زیبایی نمایان میشود.
اوج حیرت، اما آنجاست که از درون تونلها عبور کرده و به تاج سد میرسی؛ قلهای که برخلاف اکثر سدهای کشور در پایینترین نقطه کوه قرار دارد و ابهت واقعی سازه را یکجا آشکار میکند.
حجتالاسلام «ابراهیم حسینی احمدفداله»، امام جمعه آبدانان، که خود سالها در بخش امور فرهنگی این سد فعالیت داشته است، در حاشیه این بازدید گفت: سد دز توسط سه گروه از مهندسان آمریکایی، ژاپنی و آلمانی و تنها در طول ۱۴ ماه ساخته شده است.
وی افزود: این پروژه در سال ۱۳۴۱ به بهرهبرداری رسید تا ضمن جلوگیری از سیلابها، انرژی موردنیاز را تولید و آب کشاورزی ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی استان خوزستان را تأمین کند.
امام جمعه آبدانان با بیان اینکه نحوه ساخت سد بهگونهای بود که حتی اجازه ورود مهندسان ایرانی برای یادگیری داده نشد، تصریح کرد: سد دز در سالهای پس از انقلاب توسط مهندسان ایرانی بازآفرینی و اقدامات گستردهای برای حفظ و نگهداری آن انجام شده است.
نکتهای که همه خبرنگاران حاضر در این سفر متفقالقول بر آن تأکید داشتند، نه در عظمت سد دز، بلکه در فاصله میان اراده و عمل بود. آنها میپرسیدند: سدی به این عظمت و با امکانات آن دوران، چگونه تنها در ۱۴ ماه ساخته شد؟ اما سد ورگر آبدانان سالهاست صرفاً در انتظار اخذ ماده ۲۳ باقی مانده است؟ و اگر هم مراحل اداری به سرانجام برسد، ساخت آن چه مدت به طول خواهد انجامید؟
پرسش آنها به همین جا ختم نمیشد؛ سه سال از بهرهبرداری تونل بزرگ کبیرکوه میگذرد، اما سه نقص باقیمانده آن همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و هیچ پاسخ شفافی به افکار عمومی ارائه نشده است.
شاید همین تضاد میان سدی که در ۱۴ ماه با تلاش مهندسان جهان ساخته شد و پروژههایی که در زادگاه خودِ این خبرنگاران سالها در انتظار یک مجوز اداریاند، تأملبرانگیزترین هدیه این روز برای اهالی رسانه بود؛ هدیهای از جنس حقیقتجویی که اتفاقاً رسالت اصلی خود آنان است.