اختلاف بر سر جای پارک، بد پارک کردن خودرو یا حتی توقف مقابل درِ پارکینگ، از آن دست مشکلاتی است که می‌تواند آرامش یک ساختمان را به‌هم بزند. اما در چنین شرایطی، ساکنان تا کجا حق اعتراض دارند و برای پیگیری قانونی این مزاحمت‌ها چه راهی پیش روی آنهاست؟

به گزارش تابناک به نقل از دانشجو؛ شاید برای شما هم پیش آمده باشد که برخی از همسایگان شما با ناآگاهی نسبت به حقوق آپارتمان‌نشینی، ناخواسته باعث ایجاد مزاحمت شوند. این مزاحمت می‌تواند پارک کردن در جای پارک دیگران، پارک کردن نامناسب یا پارک کردن جلوی ورودی پارکینگ باشد.

در این گزارش به انواع مزاحمت‌های ذکر شده در بالا خواهیم پرداخت و شما را از حق و حقوق‌تان نسبت به این موضوعات و نحوه اقدام قانونی، آگاه خواهیم کرد. البته لازم به ذکر است که پیش از هر اقدام قانونی، همسایگان از جنبه عقلانی و اخلاقی موظف‌اند با یکدیگر صحبت کرده و موضوع اختلاف را حل کنند. این کار علاوه بر جلوگیری از صرف وقت و هزینه دادرسی، از کند شدن دستگاه قضایی و روند رسیدگی به پرونده‌های با اهمیت بیشتر، جلوگیری می‌کند.

پارک کردن در محل پارک دیگران

یکی از بیشترین عوامل مزاحمت در ساختمان، پارک کردن در محل پارک اختصاصی دیگر همسایگان است. علاوه بر این پارک کردن خودرو به گونه‌ای که برای همسایگان ایجاد مزاحمت یا سختی کند نیز، از دیگر موضوعات این مزاحمت است.

در هر ساختمان معمولا دو نوع جای پارک وجود دارد؛ محل پارک اختصاصی و محل پارک عمومی یا مشاع. هر محل پارکی که در سند مالکیت، اجاره نامه و صورتمجلس تفکیکی قید شده باشد که برای کدام واحد است، محل پارک اختصاصی است. پارکینگی هم که در اسناد بالا مشخص نشده که متعلق به کدام واحد است، پارکینگ مشترک خواهد بود.

قرار دادن خودرو در محل پارک اختصاصی بدون رضایت مالک آن حتی در صورت خالی بودن به دلایلی مانند مسافرت و...، غیر قانونی و غیر مجاز است. در صورتیکه همسایه شما با وجود تذکر همچنان به این کار ادامه داد، با توجه به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به عنوان تصرف عدوانی و مزاحمت می‌توانید از او شکایت کنید.

بد پارک کردن خودرو

علاوه بر این گرچه پارکینگ اختصاصی متعلق به شماست ولی نباید خودرو خود را به طور نامناسبی قرار دهید که باعث ایجاد مزاحمت برای دیگران شود. به عنوان مثال در ساختمان‌هایی که پارکینگ‌ها جلوی انباری قرار دارند، پارک کردن اگر باعث قابل استفاده نبودن یا سخت‌تر استفاده شدن انباری شود، باز هم با بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به عنوان مزاحمت و ممانعت از حق دیگران، قابل پیگیری است. اگر بد پارک کردن باعث دسترسی سخت سرنشینان به خودرو مجاور شود یا باعث شود آسیبی به واسطه باز و بسته کردن درب خودرو شما برسد، علاوه بر جبران خسارت که بر عهده شما خواهد بود، موضوع مزاحمت نیز پیش خواهد آمد.

پارکینگ‌های مشترک نیز متعلق به همه ساکنین است و کسی نمی‌تواند به این بهانه که همیشه آنجا پارک می‌کند یا مدیر ساختمان است، با زنجیر یا مخروط پلاستیکی آن را مسدود کند و برای دیگران غیرقابل استفاده کند. ملاک استفاده این پارکینگ‌ها، حق تقدم است و در شرایطی می‌تواند استفاده شود که همه ساکنان در مورد آن رضایت داشته باشند و مزاحم رفت و آمد ساکنین یا پارکینگ‌های اختصاصی نباشد.

پارک کردن جلوی درب پارکینگ

از دیگر مسائل آزاردهنده، قرارداده شدن خودرو دیگران در مقابل درب یا ورودی پارکینگ‌ها است. در صورتیکه این مشکل برایتان پیش آمد با ۱۱۰ تماس بگیرید تا با حضور پلیس، رفع مزاحمت انجام شود و صورتجلسه گردد. این موضوع علاوه بر اینکه با استناد به صورتجلسه قید شده می‌تواند بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نوعی مزاحمت تلقی شود؛ از نظر مقررات راهنمایی و رانندگی یک تخلف است. پلیس در صورت حضور علاوه بر توقیف خودرو مزاحم در پارکینگ، نسبت به جریمه خودرو نیز اقدام خواهد کرد.

پارک کردن موتور جلوی خودرو دیگران

اگر همسایه شما موتورسیکلت یا دوچرخه خود را جلوی خودرو شما قرار می‌دهد، باز هم باعث ایجاد مزاحمت برای شما می‌شود و می‌توان مانند موارد بالا، مزاحمت تلقی شود. در این صورت اگر با مذاکره و تذکر اقدام به رفع این مزاحمت نکرد، بدون اینکه شخصا موتورسیکلت یا دوچرخه را جابهجا کنید، با تهیه مستندات اقدام به پیگیری قانونی کنید. توجه داشته باشید در صورتیکه بر اثر جابه‌جایی وسیله نقلیه مزاحم توسط شما، آسیبی به آن وارد شود؛ ملزم به پرداخت خسارت وارد شده خواهید شد.

آسیب یا خط افتادن به خودرو دیگران در هنگام پارک کردن

ممکن است هنگام پارک کردن خودرو خود آسیبی به اتوموبیل دیگران، مانند خط افتادن، وارد شود. در این صورت گرچه عمل مجرمانه‌ای رخ نداده است و از جنبه کیفری قابلیت پیگیری ندارد ولی از جنبه حقوقی باز هم موظف به جبران به میزان خسارت وارده هستید.