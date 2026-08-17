ورود موج بارشی و طوفان به این استانها
سازمان هواشناسی اعلامکرد: امروز (دوشنبه) در ارتفاعات شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و ارتفاعات البرز، ابرناکی، رگبار باران و گاهی رعد و برق پیش بینی میشود.
کد خبر: ۱۳۹۰۱۴۲| |
2701 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از سازمان هواشناسی، بعد از ظهر امروز در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان، افزایش ابر و رگبار پراکنده انتظار میرود.
فردا (سهشنبه) در سواحل شمالی و ارتفاعات البرز، بعد از ظهر در ارتفاعات واقع در غرب و شمال غرب کشور، همچنین در جنوب سیستان و بلوچستان و ارتفاعات جنوب کرمان و شرق هرمزگان افزایش ابر، گاهی رگبار پراکنده و وزش باد رخ میدهد.
طی سه روز آینده در برخی نقاط شمال شرق، شرق، مرکز و دامنههای جنوبی البرز مرکزی، در برخی ساعات وزش باد شدید موقت، گاهی گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی میشود.
امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری از بعدازظهر افزایش باد، در برخی ساعتها وزش باد شدید همراه با گرد و خاک است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۳۸ و حداقل دمای آن به ۳۱ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.
گزارش خطا