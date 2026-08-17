ماشینهای روسای جمهور مختلف آمریکا
ماشین های رئیس جمهورهای امریکا با نام های the beast و cadilac one و first car و stagecoach شناخته میشود که مخصوص رییس جمهور آمریکاست مدل حال حاضر ماشیم رییس جمهور آمریکا یک نسخه خاص از کادیلاک است که از ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۸ وارد خدمت شده .
کد خبر: ۱۳۹۰۱۴۰| |
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به گزارش تابناک؛ ماشین های رئیس جمهورهای امریکا با نام های the beast و cadilac one و first car و stagecoach شناخته میشود که مخصوص رییس جمهور آمریکاست مدل حال حاضر ماشیم رییس جمهور آمریکا یک نسخه خاص از کادیلاک است که از ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۸ وارد خدمت شده .
گزارش خطا
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الان واقعا ترامپ با این تراک تردد میکند !؟ مال بایدن از همه با حالتره !
پاسخ ها
حمید| |
۰۹:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
یه کاریکاتور گذاشتی مربوط به جریان فرار ترامپ با کامیون حمل غذا از هواپیماش توی ترکیه، بعد اومدی توضیحات جدی راجع به ماشین رئیس جمهور آمریکا رو نوشتی؟ خیلی باحالی تابناک!