ماشین های رئیس جمهورهای امریکا با نام های the beast و cadilac one و first car و stagecoach شناخته میشود که مخصوص رییس جمهور آمریکاست مدل حال حاضر ماشیم رییس جمهور آمریکا یک نسخه خاص از کادیلاک است که از ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۸ وارد خدمت شده .

به گزارش تابناک؛ ماشین های رئیس جمهورهای امریکا با نام های the beast و cadilac one و first car و stagecoach شناخته میشود که مخصوص رییس جمهور آمریکاست مدل حال حاضر ماشیم رییس جمهور آمریکا یک نسخه خاص از کادیلاک است که از ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۸ وارد خدمت شده .