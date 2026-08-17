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ماشین‌های روسای جمهور مختلف آمریکا

ماشین های رئیس جمهورهای امریکا با نام های the beast و cadilac one و first car و stagecoach شناخته میشود که مخصوص رییس جمهور آمریکاست مدل حال حاضر ماشیم رییس جمهور آمریکا یک نسخه خاص از کادیلاک است که از ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۸ وارد خدمت شده .
کد خبر: ۱۳۹۰۱۴۰
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3987 بازدید
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۴
ماشین های رییس‌جمهور های مختلف آمریکا

به گزارش تابناک؛ ماشین های رئیس جمهورهای امریکا با نام های the beast و cadilac one و first car و stagecoach شناخته میشود که مخصوص رییس جمهور آمریکاست مدل حال حاضر ماشیم رییس جمهور آمریکا یک نسخه خاص از کادیلاک است که از ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۸ وارد خدمت شده .

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روسای جمهور آمریکا ماشین های آمریکایی ماشین روسای جمهور
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
5
6
پاسخ
الان واقعا ترامپ با این تراک تردد میکند !؟ مال بایدن از همه با حالتره !
پاسخ ها
حمید
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
ماشین حمل مواد غذاییه! شاید هم ماشین آشغال جمع کنی
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
1
15
پاسخ
یه کاریکاتور گذاشتی مربوط به جریان فرار ترامپ با کامیون حمل غذا از هواپیماش توی ترکیه، بعد اومدی توضیحات جدی راجع به ماشین رئیس جمهور آمریکا رو نوشتی؟ خیلی باحالی تابناک!
حامد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
3
0
پاسخ
دفعه دیگه با ماشین لجن کش باید فرار کنه
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