اولین واکنش ترامپ به توافق سه جانبه
دونالد ترامپ با استقبال از توافق دفاعی مشترک میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان، آن را نشانهای از اتحاد بیشتر کشورهای منطقه و افزایش توان آنها برای دفاع از خود دانست.
کد خبر: ۱۳۹۰۱۳۸| |
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دونالد ترامپ با استقبال از توافق دفاعی مشترک میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان، آن را نشانهای از اتحاد بیشتر کشورهای منطقه و افزایش توان آنها برای دفاع از خود دانست.
به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در این باره در پستی نوشته است : بسیار خوشحالم که میبینم عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان اخیرا و سرانجام توافقنامه دفاع مشترک مکه را امضا کردهاند. این نشان میدهد که چگونه خاورمیانه در حال اتحاد است و چگونه کشورها سرانجام قادر خواهند بود از خود به شیوهای معنادارتر دفاع کنند. تبریک به رهبری بزرگ سه کشور ذکر شده. این یک گام بزرگ، جسورانه و مهم است.
رئیسجمهور آمریکا این توافق را نشانهای از «اتحاد خاورمیانه» دانست و مدعی شد کشورهای منطقه سرانجام میتوانند به شیوهای معنادارتر از خود دفاع کنند.
گزارش خطا
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یعنی ترامپ اینقدر گنگ است که نمی فهمد این تفاهم نامه بخاطر ضعف امریکا در دفاع از پایگاه های خود است؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
سخنی در تایید اینکه این اتحاد با حمایت انریکا برعلیه ایران شکل گرفته است.
داره زمینه چینی میکنه که کم کم دمش رو بزاره رو کولش و آبرومندانه از منطقه خارج بشه
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶