اولین واکنش ترامپ به توافق سه جانبه

دونالد ترامپ با استقبال از توافق دفاعی مشترک میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان، آن را نشانه‌ای از اتحاد بیشتر کشورهای منطقه و افزایش توان آنها برای دفاع از خود دانست.



دونالد ترامپ با استقبال از توافق دفاعی مشترک میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان، آن را نشانه‌ای از اتحاد بیشتر کشورهای منطقه و افزایش توان آنها برای دفاع از خود دانست.

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در این باره در پستی نوشته است : بسیار خوشحالم که می‌بینم عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان اخیرا و سرانجام توافق‌نامه دفاع مشترک مکه را امضا کرده‌اند. این نشان می‌دهد که چگونه خاورمیانه در حال اتحاد است و چگونه کشورها سرانجام قادر خواهند بود از خود به شیوه‌ای معنادارتر دفاع کنند. تبریک به رهبری بزرگ سه کشور ذکر شده. این یک گام بزرگ، جسورانه و مهم است.

رئیس‌جمهور آمریکا این توافق را نشانه‌ای از «اتحاد خاورمیانه» دانست و مدعی شد کشورهای منطقه سرانجام می‌توانند به شیوه‌ای معنادارتر از خود دفاع کنند.