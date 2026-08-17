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اولین واکنش ترامپ به توافق سه جانبه

دونالد ترامپ با استقبال از توافق دفاعی مشترک میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان، آن را نشانه‌ای از اتحاد بیشتر کشورهای منطقه و افزایش توان آنها برای دفاع از خود دانست.
کد خبر: ۱۳۹۰۱۳۸
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4065 بازدید
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۶
واکنش ترامپ به توافق سه جانبه


دونالد ترامپ با استقبال از توافق دفاعی مشترک میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان، آن را نشانه‌ای از اتحاد بیشتر کشورهای منطقه و افزایش توان آنها برای دفاع از خود دانست.

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در این باره در پستی نوشته است : بسیار خوشحالم که می‌بینم عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان اخیرا و سرانجام توافق‌نامه دفاع مشترک مکه را امضا کرده‌اند. این نشان می‌دهد که چگونه خاورمیانه در حال اتحاد است و چگونه کشورها سرانجام قادر خواهند بود از خود به شیوه‌ای معنادارتر دفاع کنند. تبریک به رهبری بزرگ سه کشور ذکر شده. این یک گام بزرگ، جسورانه و مهم است.

رئیس‌جمهور آمریکا این توافق را نشانه‌ای از «اتحاد خاورمیانه» دانست و مدعی شد کشورهای منطقه سرانجام می‌توانند به شیوه‌ای معنادارتر از خود دفاع کنند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
14
5
پاسخ
یعنی ترامپ اینقدر گنگ است که نمی فهمد این تفاهم نامه بخاطر ضعف امریکا در دفاع از پایگاه های خود است؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
یعنی تو هنوز اینقدر از مرحله پرتی که متوجه نیستی این بخشی از برنامه ها و راهبردهای غیرمستقیم آمریکاست که داره پیاده میشه؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
1
11
پاسخ
سخنی در تایید اینکه این اتحاد با حمایت انریکا برعلیه ایران شکل گرفته است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
7
4
پاسخ
داره زمینه چینی میکنه که کم کم دمش رو بزاره رو کولش و آبرومندانه از منطقه خارج بشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
بله، داره همین کارو میکنه ولی داره جوری جای پای خودشو محکم میکنه که اتمسفر منطقه بعد از خروجش خودش، سنگین تر از زمان حضور خودش رو سر ایران باشه
مرگ بر آمریکا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
0
0
پاسخ
الان وقتش ایران بصورت رسمی اعلام کند خواهان پیوستن به این پیمان است
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