تمامی قاتلان شهید حمیدرضارجبزاده دستگیر شدند
سرپرست دادسرای جنایی تهران از دستگیری تمام عوامل قتل حمیدرضا رجبزاده خبر داد و گفت: ۹ نفر از عوامل اصلی مرتبط با قتل رجبزاده دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۳۹۰۱۳۶| |
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محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی تهران گفت: با تلاش شبانهروزی مجموعه پلیس و ماموران امنیتی، ۹ نفر از عوامل اصلی مرتبط با قتل حمیدرضا رجبزاده دستگیر شدند.
به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ سرپرست دادسرای جنایی تهران اذعان داشت: تحقیقات پرونده برابر مقررات قانونی در حال انجام است و از طریق مجاری قانونی اطلاع رسانی خواهد شد.
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