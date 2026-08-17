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تمامی قاتلان حمیدرضارجب‌زاده دستگیر شدند

سرپرست دادسرای جنایی تهران از دستگیری تمام عوامل قتل حمیدرضا رجب‌زاده خبر داد و گفت: ۹ نفر از عوامل اصلی مرتبط با قتل رجب‌زاده دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۳۹۰۱۳۶
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8394 بازدید
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۵
دستگیری قاتلان حمیدرضا رجب زاده

محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی تهران گفت: با تلاش شبانه‌روزی مجموعه پلیس و ماموران امنیتی، ۹ نفر از عوامل اصلی مرتبط با قتل حمیدرضا رجب‌زاده دستگیر شدند.

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ سرپرست دادسرای جنایی تهران اذعان داشت: تحقیقات پرونده برابر مقررات قانونی در حال انجام است و از طریق مجاری قانونی اطلاع رسانی خواهد شد.

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حمیدرضا رجب زاده دستیگری دادسرای جنایی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
1
21
پاسخ
بالاخره شهید هست یا مقتول ؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| South Africa |
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
شهید کجا بود .
منتقد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
2
2
پاسخ
الحمد لله رب العالمین . باید شفاف همه را برای مردم بگویند . تا تکرار نشود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
1
3
پاسخ
هرچی سریعتر علت قتل و کینه قاتل ها نسبت ب مقتول اعلام کنید لطفا ....من از اول گفتم قتل کینه فرد بود و ربطی ب موساد و ...ندارع حالا ک جنبه عمومی داره و آن فیلم با قساوت قلب ضبط و پخش شد باید علت کینه ب مردم اعلام کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
1
1
پاسخ
خدا لعنت کنه باعث و بانیشو.. چقد وحشین.. بی واجدانن.. خودشون خونواده ندارن؟ اگر این بلا سر عزیز خودشون بیاد چی؟..
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