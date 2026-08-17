تمامی قاتلان حمیدرضارجبزاده دستگیر شدند
سرپرست دادسرای جنایی تهران از دستگیری تمام عوامل قتل حمیدرضا رجبزاده خبر داد و گفت: ۹ نفر از عوامل اصلی مرتبط با قتل رجبزاده دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۳۹۰۱۳۶| |
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محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی تهران گفت: با تلاش شبانهروزی مجموعه پلیس و ماموران امنیتی، ۹ نفر از عوامل اصلی مرتبط با قتل حمیدرضا رجبزاده دستگیر شدند.
به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ سرپرست دادسرای جنایی تهران اذعان داشت: تحقیقات پرونده برابر مقررات قانونی در حال انجام است و از طریق مجاری قانونی اطلاع رسانی خواهد شد.
گزارش خطا
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انتشار یافته: ۵
بالاخره شهید هست یا مقتول ؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
الحمد لله رب العالمین . باید شفاف همه را برای مردم بگویند . تا تکرار نشود
هرچی سریعتر علت قتل و کینه قاتل ها نسبت ب مقتول اعلام کنید لطفا ....من از اول گفتم قتل کینه فرد بود و ربطی ب موساد و ...ندارع حالا ک جنبه عمومی داره و آن فیلم با قساوت قلب ضبط و پخش شد باید علت کینه ب مردم اعلام کنید