سرپرست دادسرای جنایی تهران از دستگیری تمام عوامل قتل حمیدرضا رجب‌زاده خبر داد و گفت: ۹ نفر از عوامل اصلی مرتبط با قتل رجب‌زاده دستگیر شدند.

محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی تهران گفت: با تلاش شبانه‌روزی مجموعه پلیس و ماموران امنیتی، ۹ نفر از عوامل اصلی مرتبط با قتل حمیدرضا رجب‌زاده دستگیر شدند.

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ سرپرست دادسرای جنایی تهران اذعان داشت: تحقیقات پرونده برابر مقررات قانونی در حال انجام است و از طریق مجاری قانونی اطلاع رسانی خواهد شد.