زلزله شدید دوباره اندونزی را لرزاند
زمینلرزهای به بزرگی ۵.۸۷ ریشتر روز دوشنبه منطقه فلورس در استان نوسا تنگارای شرقی اندونزی را لرزاند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، طبق گزارش شبکه الحدث، مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان اعلام کرد این زمینلرزه در منطقهای رخ داده است که از مناطق فعال لرزهای اندونزی به شمار میرود.
این زمینلرزه در حالی رخ داده است که فلورس روز شنبه شاهد زلزلهای قدرتمند با بزرگی ۷.۷ ریشتر بود که در نزدیکی ساحل شمالی این جزیره به وقوع پیوست و دهها کشته و بیش از ۱۰۰ زخمی بر جا گذاشت.
بر اساس آخرین گزارشهای منتشرشده، زمینلرزه اصلی دستکم ۵۳ کشته و بیش از ۱۳۰ زخمی بر جای گذاشته و حدود پنج هزار نفر نیز در پی این حادثه مجبور به ترک خانههای خود یا انتقال به مراکز امن شدهاند.
این زلزله همچنین موجب فروریختن بیش از ۱۵۰ ساختمان و وارد شدن خسارت به صدها خانه، مدرسه، مرکز درمانی و ساختمان دولتی شده است.
رانش زمین ناشی از زمینلرزه نیز برخی مسیرهای اصلی را مسدود کرده و دسترسی نیروهای امدادی به مناطق آسیبدیده را دشوارتر کرده است. قطعی برق و اختلال در ارتباطات نیز روند امدادرسانی را با مشکلات بیشتری مواجه کرده است.
پس از وقوع زلزله اصلی، مقامهای اندونزی هشدار سونامی صادر کردند، اما این هشدار پس از آنکه تغییر خطرناکی در سطح آب دریا مشاهده نشد، لغو شد؛ هرچند در برخی مناطق ساحلی امواج کوچکی ثبت شده بود.
زمینلرزه روز شنبه همچنین مرگبارترین زمینلرزه اندونزی از زمان زلزله سال ۲۰۲۲ در جاوه غربی توصیف شده است.