عذرخواهی علنی نماینده ملایر از خانواده مهسا امینی

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، احمد آریایی نژاد، نماینده مردم ملایر در مجلس دوازدهم که اخیرا در گفت و گویی با ادبیاتی عجیب درباره مهسا امینی صحبت کرده بود؛ در ویدئوی کوتاهی که از خود منتشر کرد، گفت: در مناظره ای که اخیرا در تلویزیون داشتم در نقد صحبت ها و عملکرد نماینده سباق و رییس جمهور فعلی ناخودآگاه لفظ نامناسبی برای لفظ نامناسبی برای مرحوم مهسا امینی به کار بردم.

وی افزود: همینجا از خانواده محترم ایشان و منتقدین دلسوز عذرخواهی می کنم؛ پوزش بنده را پذیرا باشید.

