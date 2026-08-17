عذرخواهی علنی نماینده ملایر از خانواده مهسا امینی
نماینده ملایر از اظهارات پیشین و ادبیات خود درباره مهسا امینی عذرخواهی کرد
کد خبر: ۱۳۹۰۱۳۲| |
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به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، احمد آریایی نژاد، نماینده مردم ملایر در مجلس دوازدهم که اخیرا در گفت و گویی با ادبیاتی عجیب درباره مهسا امینی صحبت کرده بود؛ در ویدئوی کوتاهی که از خود منتشر کرد، گفت: در مناظره ای که اخیرا در تلویزیون داشتم در نقد صحبت ها و عملکرد نماینده سباق و رییس جمهور فعلی ناخودآگاه لفظ نامناسبی برای لفظ نامناسبی برای مرحوم مهسا امینی به کار بردم.
وی افزود: همینجا از خانواده محترم ایشان و منتقدین دلسوز عذرخواهی می کنم؛ پوزش بنده را پذیرا باشید.
گزارش خطا
جزئیات مواجهه با «مهسا» در پارک طالقانی/ هیچ بحثی میان او و پلیس صورت نگرفت/ تمام صحبتهایی که در فضای مجازی درباره علت مرگ منتشر میشود، کذب محض است/ نیروهای حاضر در این حادثه مجهز به دوربین البسه نبودهاند/ کار گشت پلیس امنیت اجتماعی و اخلاقی، ایجابی است
علمالهدی: مردم عراق به مشهدیها فرهنگ میزبانی را آموختند/ جوکار: حادثه ناگوار مرگ مهسا امینی را میدانی بررسی خواهیم کرد/کدام کالای ایرانی در چین بیشترین طرفدار را دارد؟/ ترفند بانک مرکزی برای شفاف کردن خرید و فروش دلار
قوه قضاییه موضوع جان باختن مرحومه امینی را با دقت و موشکافانه پیگیری خواهد کرد / از بابت دقت و سرعت در رسیدگی اطمینان میدهم
نماینده مجلس: مردم بدانند هرگونه تجمعی که آسیب به اموال عمومی میزند قطعا از جیب خودشان جبران میشود/سخنگوی وزارت بهداشت: تخریب ۶۱ آمبولانس در جریان تجمعات اخیر/پلیس گیلان درباره اعتراضات اخیر در رشت: ۱۲۸ نفر دستگیر شدند/کیهان: طی یکی دو روز آینده مردم انقلابی وارد صحنه میشوند؛ به جنایتکاران امان ندهید
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انتشار یافته: ۲۳
زمانی که ما بچه بودیم هر وقت کار بد یا حرف بدی میزدیم معذرت خواهی میکردیم میگفتن با یه معذرت خواهی تموم نمیشه باید ببینی چکار کردی
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ناشناس| |
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
نتوانست مثل خیلی دیگر از مسوولان غضب و عقده ای را که در دلش نسبت به بخشی از مردم دارد را کنترل کند راحت حرفش را زد اشکالش این است که نماینده مجلس و نماینده مردم است
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ناشناس| |
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
حسن| |
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
شما ها همگی تون باید از مردم ایران عذرخواهی کنید.. چون در این چند سال که نماینده بودید ، واقعا یک قدم مثبت برای ملت بر نداشتید
آیا با یک کلیپ میتوان به هر کس خواست توهین کرد و بعد موضوع را حل کرد.؟برای همه امکان پذیر است؟
بابا ولمون کنید مهسا امینی مهسا امینی. خدا رحمتش کنه. این همه آدم موثر و بزرگ داشته کشور که تو این مدت از دست رفته اند
کلی هزینه و جان بیگناه از دست رفته با نام این خانم متوفی . کشور رو علاف خودتون کردید با ایشون . خدا رحمتش کنه ، تمومش کنید دیگه
کلی هزینه و جان بیگناه از دست رفته با نام این خانم متوفی . کشور رو علاف خودتون کردید با ایشون . خدا رحمتش کنه ، تمومش کنید دیگه
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ناشناس| |
۰۸:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
ناشناس| |
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
مهسا امینی هم یک انسان بود مثل بقیه انسانهای مهم وتاثیر گذار یا معمولی
ناشناس| |
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
این نماینده ها اکثرشون باعث سرافنگی مردم هستند، چون هیچ ارتباطی یا فهمی از مردم و وصعیت آنها ندارند.
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ناشناس| |
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶