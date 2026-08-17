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عذرخواهی علنی نماینده ملایر از خانواده مهسا امینی

نماینده ملایر از اظهارات پیشین و ادبیات خود درباره مهسا امینی عذرخواهی کرد
کد خبر: ۱۳۹۰۱۳۲
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8833 بازدید
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۲۳
عذرخواهی نماینده ملایر

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، احمد آریایی نژاد، نماینده مردم ملایر در مجلس دوازدهم که اخیرا در گفت و گویی با ادبیاتی عجیب درباره مهسا امینی صحبت کرده بود؛ در ویدئوی کوتاهی که از خود منتشر کرد، گفت: در مناظره ای که اخیرا در تلویزیون داشتم در نقد صحبت ها و عملکرد  نماینده سباق و رییس جمهور فعلی ناخودآگاه لفظ نامناسبی برای لفظ نامناسبی برای مرحوم مهسا امینی به کار بردم.

وی افزود: همینجا از خانواده محترم ایشان و منتقدین دلسوز عذرخواهی می کنم؛ پوزش بنده را پذیرا باشید.
 

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نماینده ملایر مهسا امینی عذرخواهی عارف
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۹
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۳
مصطفی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
10
122
پاسخ
زمانی که ما بچه بودیم هر وقت کار بد یا حرف بدی میزدیم معذرت خواهی میکردیم میگفتن با یه معذرت خواهی تموم نمیشه باید ببینی چکار کردی
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
دوتا فیلم نماینده ملایر رو ببینید در دو مکان با دو پوشش متفاوت و با دو بیان متفاوت جناب نماینده مردم این دو نمایش رو خوب میفهمند مردم ملایر در انتخاب نماینده دقت کنند
ناشناس
|
Australia
|
۰۸:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
12
141
پاسخ
نتوانست مثل خیلی دیگر از مسوولان غضب و عقده ای را که در دلش نسبت به بخشی از مردم دارد را کنترل کند راحت حرفش را زد اشکالش این است که نماینده مجلس و نماینده مردم است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
افرین نظر بسیار جالبی بود
حسن
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
منم از نظرت خوشم اومد . دمت گرم . گاهی وقتا شنیدن یه حرف حساب و منطقی حال آدمو خوب میکنه .دمت گرم .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
7
163
پاسخ
شما ها همگی تون باید از مردم ایران عذرخواهی کنید.. چون در این چند سال که نماینده بودید ، واقعا یک قدم مثبت برای ملت بر نداشتید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
9
120
پاسخ
یعنی این نماینده مردمه !!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
8
89
پاسخ
همین؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
9
120
پاسخ
آیا با یک کلیپ میتوان به هر کس خواست توهین کرد و بعد موضوع را حل کرد.؟برای همه امکان پذیر است؟
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
179
26
پاسخ
بابا ولمون کنید مهسا امینی مهسا امینی. خدا رحمتش کنه. این همه آدم موثر و بزرگ داشته کشور که تو این مدت از دست رفته اند
کلی هزینه و جان بیگناه از دست رفته با نام این خانم متوفی . کشور رو علاف خودتون کردید با ایشون . خدا رحمتش کنه ، تمومش کنید دیگه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
تو هم دست کمی از این نماینده بی ادب نداری .توبه کن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
توحیه شما نظر دهنده یعنی اینکه لکه ای که روی پارچه افتاده رو به جای پاک کردن باقیچی از بین ببرین
مهسا امینی هم یک انسان بود مثل بقیه انسانهای مهم وتاثیر گذار یا معمولی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
احسنت
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
9
102
پاسخ
حیف از فامیلی اش که آریایی نژاد است
شهرام
|
Canada
|
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
4
115
پاسخ
این نماینده ها اکثرشون باعث سرافنگی مردم هستند، چون هیچ ارتباطی یا فهمی از مردم و وصعیت آنها ندارند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
همین نماینده یک پزشک است و زمانی در جنوب درمان میکرد . برخی چیزها را مردم یکطرفه میروند قاضی، هیچ ادمی سیاه مطلق نیست، از سیاه دیدن هرکس چون از یک گفتارش درست نبوده دست بردارید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
4
102
پاسخ
همه نماینده ها بخاطر عدم کارایی باید از مردم عذرخواهی کنند
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