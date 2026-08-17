عکس:در آغوش خلیج فارس؛ بندر بوالخیر

بندر بوالخیر در استان بوشهر، یکی از بندرهای قدیمی و دیدنی جنوب ایران است؛ جایی که زندگی مردم با دریا، صیادی و فرهنگ بومی گره خورده و ساحل آن تصویری زنده از حال‌وهوای خلیج فارس و زندگی جنوبی را پیش چشم می‌گذارد.