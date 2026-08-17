عکس: بزرگداشت علی حاتمی در انجمن مفاخر
عصر یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، آیین بزرگداشت زندهیاد علی حاتمی، فیلمنامهنویس و کارگردان نامدار سینمای ایران، با حضور جمعی از هنرمندان در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد؛ مراسمی برای گرامیداشت یاد و میراث هنری خالق آثاری ماندگار همچون «هزاردستان»، «مادر»، «کمالالملک» و «دلشدگان».
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