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عکس: نمایی دیدنی از مزارع سرخ زرشک در خراسان جنوبی 

روستای افين يكي از مراكز عمده كاشت زرشك و در فاصله ١٠٠ كيلومتري بيرجند ( مركز استان) قرار داره.
کد خبر: ۱۳۹۰۱۲۵
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1068 بازدید
زرشک

به گزارش تابناک، بيشترين مقدار توليد زرشك، مربوط به استان خراسان جنوبی و مخصوصاً منطقه قاينات هست.

روستای افين يكي از مراكز عمده كاشت زرشك و در فاصله ١٠٠ كيلومتري بيرجند ( مركز استان) قرار دارد.

چيدن زرشك از اوایل مهرماه در این روستا آغاز می‌شود و تا پايان مهر ادامه دارد.

روستای افين يكی از مقاصد گردشگردي استان خراسان جنوبی در مهرماه است و گردشگران زيادی از سراسر كشور فرصت ديدن مزارع سرخ زرشك و خرید آن را از دست نمي‌دهند.

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خراسان جنوبی بیرجند زرشک مزرعه قاینات
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