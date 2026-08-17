عکس: نمایی دیدنی از مزارع سرخ زرشک در خراسان جنوبی
روستای افين يكي از مراكز عمده كاشت زرشك و در فاصله ١٠٠ كيلومتري بيرجند ( مركز استان) قرار داره.
کد خبر: ۱۳۹۰۱۲۵| |
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به گزارش تابناک، بيشترين مقدار توليد زرشك، مربوط به استان خراسان جنوبی و مخصوصاً منطقه قاينات هست.
روستای افين يكي از مراكز عمده كاشت زرشك و در فاصله ١٠٠ كيلومتري بيرجند ( مركز استان) قرار دارد.
چيدن زرشك از اوایل مهرماه در این روستا آغاز میشود و تا پايان مهر ادامه دارد.
روستای افين يكی از مقاصد گردشگردي استان خراسان جنوبی در مهرماه است و گردشگران زيادی از سراسر كشور فرصت ديدن مزارع سرخ زرشك و خرید آن را از دست نميدهند.
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