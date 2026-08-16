افزایش قربانیان واژگونی فاچعه بار کشتی در زیمبابوه

به گزارش تابناک، بخش عربی خبرگزاری «رویترز» عصر امروز (یک‌شنبه) در پایگاه اینترنتی خود نوشت که پلیس زیمبابوه در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که شمار کشته‌شدگان حادثه واژگونی کشتی در دریاچه «کاریبا» در شمال غرب این کشور به ۸۰ تن افزایش یافته است.

بنا بر اعلام پلیس زیمبابوه، آمار قربانیان حادثه واژگونی کشتی در دریاچه کاریبا، به عنوان بزرگ‌ترین دریاچه مصنوعی جهان از نظر حجم آب، که سه‌شنبه گذشته روی داد، پس از آن افزایش یافت که اجساد هشت تن دیگر از کشته‌شدگان پیدا شد.