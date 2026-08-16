صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

جزئیات رایزنی فرستاده ترامپ با رهبران حماس در مصر

یک منبع فلسطینی جزئیات رایزنی فرستاده رئیس‌جمهور آمریکا با رهبران حماس در مصر را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۳۹۰۱۲۰
| |
1076 بازدید
جرد کوشنر

به گزارش تابناک، یک منبع فلسطینی در گفتگو با الجزیره اظهار داشت که دیدار «جرد کوشنر» داماد دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا با هیأت حماس در قاهره، پس از بیش از دو ساعت مذاکره به پایان رسید. در این دیدار « نیکولای ملادینوف»، نماینده عالی «شورای صلح» برای غزه نیز حضور داشت.

کوشنر در این دیدار اطمینان داد که ترامپ مصمم به پیشبرد طرح خود دربارهٔ نوار غزه است و بر عزم واشنگتن در این مسیر تأکید کرد.

هیأت حماس نیز در این نشست، به طور کامل موارد نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی در نوار غزه را به اطلاع کوشنر رساند و تأکید کرد که این جنبش هرگونه اقدام جدیدی را که از پیش تضمین نکند اسرائیل با آن موافق است، رد می‌کند.

بر اساس این گزارش، کوشنر به هیأت حماس اعلام کرد که آمریکا با هرگونه طرح برای کوچاندن ساکنان غزه مخالف است. وی همچنین خاطرنشان کرد که خلع سلاح گروههای مسلح، از دیدگاه ترامپ، گامی اساسی و مقدم بر هر اقدام دیگری در غزه است.

کوشنر در ادامه، ادغام حماس در روند سیاسی را تنها پس از خلع سلاح کامل، ممکن دانست و تأکید کرد که واشنگتن پس از خلع سلاح، مسیر سیاسی فراگیری را در غزه پیش خواهد برد که هیچیک از طرفها را کنار نگذارد.

وی در عین حال به هیأت حماس توصیه کرد که روی نتایج انتخابات اسرائیل حساب باز نکند؛ چرا که اسرائیل در قبال پرونده نوار غزه موضعی واحد دارد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا جرد کوشنر داماد ترامپ فرستاده ترامپ مصر غزه حماس خلع سلاح
کودک شاهی که تا آخر عمر جدول ضرب را یاد نگرفت، اما تاریخ ایران را تغییر داد
ایران کنترل بر تنگه هرمز را رسمیت می‌بخشد؛ آمریکا در تداوم جنگی که با اسرائیل آغاز کرد، درمانده است
علی حاتمی؛ مردی که ایران را قاب گرفت/ راز جاودانگی سینمای حاتمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
داماد ترامپ با سران حماس دیدار می‌کند
نسخه جدید ترامپ برای ایران!
جزییات پیش‌نویس خلع سلاح حماس در غزه
ویتکاف و داماد ترامپ به مصر می‌روند
دیدار و گفت‌وگوی السیسی و کوشنر درمورد غزه
وب گردی
پرشین هتل
تلفن ثابت داشته باشید و جریمه پرداخت کنید! / چرا باید بابت تلفنی که استفاده نمی‌کنیم، ۴۵ درصد بیشتر پول بدهیم؟ + جوابیه  (۱۳۷ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۱۰۶ نظر)
وطن، خانه روز مبادای آقازاده‌ها نیست/ از دانشجوی بازگشته تا مهاجری که ایران را از یاد برد  (۹۵ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ در جنگ «چه کنم» گفتن مدیریت نیست!/ چرا اطلاعات جنگی را روی میز دشمن می‌گذارید؟  (۹۳ نظر)
توافق دولت و مجلس برای تغییر وزیر رفاه/ گزینه‌های جانشینی میدری چه کسانی هستند؟  (۸۳ نظر)
ببخشید خانم، سیگار اضافه دارید؟/ روایتی از عادی‌شدن مصرف دخانیات در میان زنان  (۷۲ نظر)
دست‌ودلبازی ۲۸ هزار میلیارد تومانی «آیت» برای «کارکنان بانک سپه» / سهم بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری، فقط صف؟  (۶۳ نظر)
آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان  (۶۰ نظر)
آقایان پایداری! این خبر خوب را هم به مردم برسانید؛ چرا سلامت رهبری را نمی‌گویید؟ / کمی از تخریب دست بردارید  (۵۷ نظر)
نامه علی مطهری به پزشکیان درباره حجاب  (۵۲ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟  (۵۰ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۸ نظر)
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید  (۴۶ نظر)
اعتراض کسب‌وکارها به مالیات‌ستانی تورمی؛ وقتی سود واقعی در کار نیست  (۴۵ نظر)
برخی کالاها ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد گران شده‌اند / دولت می‌توانست جلوی گرانی‌ها را بگیرد  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005pdI
tabnak.ir/005pdI