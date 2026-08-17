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خجالتی‌ها این مواد غذایی رو بیشتر بخورن!

نتایج مطالعات نشان می دهد که مواد غذایی مصرفی تاثیر بسزایی بر روی اضطراب اجتماعی دارد، مصرف چندین خوراکی به کنترل و درمان کم رویی کمک بسیاری می کند.
کد خبر: ۱۳۹۰۱۱۸
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خجالتی ها

رژیم غذایی علاوه بر سلامت جسم بر سلامت روانی افراد هم تاثیرگذار است. پژوهش گران طی مطالعات خود دریافتند که بین استفاده از غذاهای تخمیری و اضطراب اجتماعی رابطه ای مستقیم وجود دارد، یعنی افرادی که مقدار بیشتری از این خوراکی ها می خورند، علایم کمتری از اضطراب اجتماعی دارند.  

اضطراب اجتماعی چیست؟

به گزارش تابناک به نقل از نمناک؛ طبق مطالعات انجام شده، اضطراب اجتماعی یک نوع ترس مداوم از شرایط اجتماعی است و یکی از رایج ترین اختلالات اضطراب می باشد. خانم ها دو برابر احتمال بیشتر برای رنج بردن از این نوع اختلال را دارند که می تواند در شغل، مدرسه و روابط آن ها مشکل ایجاد کند و نیاز به تراپی شناختی رفتاری دارد.

اگر از انجام فعالیت های روزانه مثل رفتن به مغازه ها یا صحبت کردن پشت تلفن وحشت دارید، احتمالا دچار یک نوع اضطراب اجتماعی هستید. اضطراب اجتماعی در کار، تحصیل و روابط اجتماعی اختلال ایجاد می کند و درمان آن با رفتار درمانی شناختی یا داروهای ضد افسردگی همراه است.

چگونگی تاثیر مواد غذایی بر روی اضطراب اجتماعی

تحقیقات جدید در ژورنال های روانشناسی بر این عقیده است که غذا های مخمری مثل ماست پروبیوتیک و شکلات تلخ، شیر سویا، کلم ترش، ترشی ها می تواند به درمان خجالت و کم رویی شدید کمک کند.

در این مورد تحقیقات زیادی انجام شده که در یکی از آن ها 710 شرکت کننده به مجموعه سوالات طرح شده ای برای ارزیابی شخصیت ها و سبک زندگی شان پاسخ دادند که این سوالات شامل غذاهای مخمری که در 30 روز گذشته مصرف کرده بودند هم می شد.

افرادی که غذا های مخمری حاوی پروبیوتیک غنی می خوردند، علائم کمتری از اضطراب اجتماعی داشتند. مطالعات قبلی بر روی حیوانات نشان داده اند که پروبیوتیک ها سطح GABA را افزایش می دهند؛ GABA یک ناقل عصبی است که کار داروهای ضد اضطراب شبیه بنزودیازپین ها از قبیل دیازپام را تقلید می کند.

محققان گزارش کردند که احتمالا پروبیوتیک های (باکتری دوست داشتنی) موجود در غذا های مخمری، محیط داخل معده و روده را تغییر می دهد و در روند اضطراب اجتماعی اثر می گذارد.

محققان به این نتیجه رسیده اند که خوردن چنین غذا هایی، بدن را تشویق می کند که انتقال دهنده های عصبی را برای کاهش اضطراب، افزایش دهد و پیشنهاد کردند که مصرف غذا های مخمری که حاوی پروبیوتیک هستند، احتمال بیشتری برای کاهش اضطراب اجتماعی دارند.

 

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