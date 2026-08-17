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تلگرام این بار با فیلم «ماتریکس» به واتساپ حمله کرد

تلگرام با انتشار صحنه‌ای از فیلم «ماتریکس» در حساب ایکس خود به‌صورت غیرمستقیم واتساپ را هدف گرفت
کد خبر: ۱۳۹۰۱۱۷
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تلگرام

به گزارش تابناک، صفحه رسمی تلگرام در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار ویدیویی از فیلم «ماتریکس»، کنایه‌ای مستقیم به رقیب سبزرنگ خود واتساپ، زد و کاربران را به دنبال‌کردن «هواپیمای سفید» دعوت کرد.

تلگرام در توضیح این ویدیو نوشت: «هرگز به اپ‌های سبز اعتماد نکنید. هواپیمای سفید را دنبال کنید.» این پست در حساب رسمی تلگرام منتشر شده است.»

اشاره «اپ‌های سبز» در این پیام واتساپ را هدف گرفته است پیام‌رسانی که هویت بصری و لوگوی آن عمدتاً با رنگ سبز شناخته می‌شود. در سوی دیگر، «هواپیمای سفید» به نماد هواپیمای کاغذی تلگرام اشاره دارد؛ همان نمادی که در لوگوی این پیام‌رسان دیده می‌شود.

رقابت تلگرام و واتساپ در سال‌های اخیر بارها به موضوع امنیت پیام‌ها کشیده شده است.

پاول دوروف، مدیر تلگرام، در مقاطع مختلف از امنیت واتساپ انتقاد کرده و در مقابل، واتساپ نیز ادعاهایی در مورد رمزگذاری سرتاسری پیش‌فرض خود و امنیت پیام‌های کاربران دارد بحثی که همچنان یکی از محورهای اصلی رقابت این دو پیام‌رسان محسوب می‌شود.

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تلگرام واتساپ رقابت جدل ماتریکس فیلم ماتریکس تمسخر
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