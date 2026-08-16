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ممنوعیت تردد شناورهای رژیم اسرائیل در خلیج فارس

در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی مجلس، ممنوعیت تردد کلیه شناورهای متعلق به رژیم صهیونیستی یا محموله‌های متعلق به این رژیم، به مقصد یا از مبدأ رژیم صهیونیستی تصویب شد.
کد خبر: ۱۳۹۰۱۱۶
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خلیج فارس

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ابراهیم عزیزی در توضیح جلسه امروز (یکشنبه ۲۵ مرداد) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در این جلسه برخی از مواد طرح «اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز در خلیج فارس موسوم به قانون شهید تنگسیری بررسی و تصویب شد.

وی توضیح داد: در این جلسه، ممنوعیت تردد کلیه شناورهای متعلق به رژیم صهیونیستی یا محموله‌های متعلق به این رژیم، به مقصد یا از مبدأ رژیم صهیونیستی، به صورت یک ماده تصویب شد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  تاکید کرد: رژیم صهیونیستی باید بداند پس از تصویب این قانون و تأیید آن در مراجع ذی‌صلاح جمهوری اسلامی ایران، به هیچ وجه اجازه حضور، عبور و مرور و تردد در خلیج همیشه فارس را نخواهد داشت.

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مجلس تنگه هرمز خلیج فارس تردد کشتی ها اسرائیل شناور ممنوعیت
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